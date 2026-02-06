Empresas buscan asesores comerciales: revise las oportunidades disponibles

La demanda de asesores comerciales continúa en aumento en distintas regiones del país, impulsada por el crecimiento de las áreas de ventas, la expansión de nuevos mercados y la necesidad de fortalecer la relación con los clientes. Este tipo de cargos se mantiene entre los más requeridos por las empresas, especialmente en sectores que buscan incrementar su presencia comercial y mejorar sus resultados de negocio.

¿Qué cualidades buscan las empresas?

Las convocatorias activas están dirigidas a candidatos con habilidades en negociación, orientación al cliente, cumplimiento de metas y comunicación efectiva, competencias clave para el desarrollo de funciones relacionadas con la captación de clientes, el seguimiento de ventas y la fidelización de usuarios. Además, en muchos casos las compañías ofrecen esquemas de comisiones y planes de incentivos que complementan el salario base.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, registrar su hoja de vida de manera gratuita y postularse a las vacantes activas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es virtual y permite aplicar a múltiples oportunidades desde un solo lugar.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Asesor comercial posventa – Bogotá D.C.

Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.

Salario: A convenir

¿Le apasiona el sector automotriz y tiene experiencia en la venta de repuestos? Únase al equipo en una empresa líder del sector automotriz, donde tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la compra de repuestos para vehículos pesados.

Gestionar el proceso de ventas desde la propuesta hasta el cierre.

Mantener y desarrollar relaciones sólidas con los clientes existentes y potenciales.

Identificar oportunidades de negocio dentro del sector automotriz.

Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos comerciales.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en venta de repuestos para vehículos pesados (tractomulas).

Conocimiento del mercado automotriz específicamente en repuestos para tractomulas.

Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los objetivos establecidos.

¡Aplique acá!

Asesor comercial técnico – Dosquebradas

Empresa: Bodytech

Salario: 1.623.500 a 3.000.000

Si tiene una excelente presentación personal y experiencia en la comercialización de productos tangibles o intangibles, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Identificar y captar nuevos clientes potenciales.

Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Mantener una excelente relación con los clientes actuales.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o profesional.

Mínimo 1 año de experiencia en el área comercial.

Experiencia en ventas de productos intangibles o tangibles como seguros planes de telefonía vacacionales etc.

Disponibilidad para laborar turno cierre o apertura.

¡Aplique acá!

El sector logístico sigue contratando: hay vacantes abiertas en todo el país

Asesor comercial de ahorro pensional – Cartagena

Empresa: Colfondos

Salario: 1.750.903 a 4.000.000

Este rol, también conocido como consultor de ventas pensionales, implica promover y asesorar sobre productos de ahorro pensional.

Responsabilidades:

Promocionar productos de ahorro pensional a clientes potenciales.

Asesorar a los clientes sobre opciones de pensiones y ahorro.

Mantener relaciones sólidas con los clientes para asegurar la fidelización.

Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.

Participar en actividades de formación y actualización sobre productos financieros.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario de cuarto semestre en adelante en áreas económicas, financieras, administrativas o contables.

Experiencia mínima de un año en venta y asesoría de productos tangibles e intangibles.

Conocimiento en productos financieros como seguros EPS y cajas de compensación.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: GCO

Salario: A convenir

GCO está en la búsqueda de asesores comerciales para la ciudad de Bogotá, talentosos y apasionados por el mundo de la moda.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en sus compras.

Mantener una excelente presentación del punto de venta.

Conseguir los objetivos de ventas establecidos.

Gestionar las actividades administrativas propias del puesto.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/retail.

Habilidades comunicativas sobresalientes.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Santa Marta

Empresa: Facol

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

¿Le apasiona las ventas y quiere representar las marcas Pat primo, Facol telas y Teks telas, entre otras dentro de las tiendas? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.