Empresas buscan asesores comerciales: revise las oportunidades disponibles

Juliana Flórez

Juliana Flórez

6 de febrero de 2026, 8:24 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

La demanda de asesores comerciales continúa en aumento en distintas regiones del país, impulsada por el crecimiento de las áreas de ventas, la expansión de nuevos mercados y la necesidad de fortalecer la relación con los clientes. Este tipo de cargos se mantiene entre los más requeridos por las empresas, especialmente en sectores que buscan incrementar su presencia comercial y mejorar sus resultados de negocio.

¿Qué cualidades buscan las empresas?

Las convocatorias activas están dirigidas a candidatos con habilidades en negociación, orientación al cliente, cumplimiento de metas y comunicación efectiva, competencias clave para el desarrollo de funciones relacionadas con la captación de clientes, el seguimiento de ventas y la fidelización de usuarios. Además, en muchos casos las compañías ofrecen esquemas de comisiones y planes de incentivos que complementan el salario base.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, registrar su hoja de vida de manera gratuita y postularse a las vacantes activas que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. El proceso es virtual y permite aplicar a múltiples oportunidades desde un solo lugar.

Para el puesto de asesor comercial en ventas formales o Call Center, se requiere un título de bachiller con o sin experiencia.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.

Asesor comercial posventa – Bogotá D.C.

Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.

Salario: A convenir

¿Le apasiona el sector automotriz y tiene experiencia en la venta de repuestos? Únase al equipo en una empresa líder del sector automotriz, donde tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en la compra de repuestos para vehículos pesados.
  • Gestionar el proceso de ventas desde la propuesta hasta el cierre.
  • Mantener y desarrollar relaciones sólidas con los clientes existentes y potenciales.
  • Identificar oportunidades de negocio dentro del sector automotriz.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos comerciales.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en venta de repuestos para vehículos pesados (tractomulas).
  • Conocimiento del mercado automotriz específicamente en repuestos para tractomulas.
  • Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con los objetivos establecidos.

¡Aplique acá!

Asesor comercial técnico – Dosquebradas

Empresa: Bodytech

Salario: 1.623.500 a 3.000.000

Si tiene una excelente presentación personal y experiencia en la comercialización de productos tangibles o intangibles, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Identificar y captar nuevos clientes potenciales.
  • Asesorar a los clientes sobre nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Mantener una excelente relación con los clientes actuales.

Requerimientos:

  • Técnico tecnólogo o profesional.
  • Mínimo 1 año de experiencia en el área comercial.
  • Experiencia en ventas de productos intangibles o tangibles como seguros planes de telefonía vacacionales etc.
  • Disponibilidad para laborar turno cierre o apertura.

¡Aplique acá!

Asesor comercial de ahorro pensional – Cartagena

Empresa: Colfondos

Salario: 1.750.903 a 4.000.000

Este rol, también conocido como consultor de ventas pensionales, implica promover y asesorar sobre productos de ahorro pensional.

Responsabilidades:

  • Promocionar productos de ahorro pensional a clientes potenciales.
  • Asesorar a los clientes sobre opciones de pensiones y ahorro.
  • Mantener relaciones sólidas con los clientes para asegurar la fidelización.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas por la empresa.
  • Participar en actividades de formación y actualización sobre productos financieros.

Requerimientos:

  • Técnico tecnólogo o estudiante universitario de cuarto semestre en adelante en áreas económicas, financieras, administrativas o contables.
  • Experiencia mínima de un año en venta y asesoría de productos tangibles e intangibles.
  • Conocimiento en productos financieros como seguros EPS y cajas de compensación.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: GCO

Salario: A convenir

GCO está en la búsqueda de asesores comerciales para la ciudad de Bogotá, talentosos y apasionados por el mundo de la moda.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en sus compras.
  • Mantener una excelente presentación del punto de venta.
  • Conseguir los objetivos de ventas establecidos.
  • Gestionar las actividades administrativas propias del puesto.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector moda/retail.
  • Habilidades comunicativas sobresalientes.

¡Aplique acá!

Asesor comercial – Santa Marta

Empresa: Facol

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

¿Le apasiona las ventas y quiere representar las marcas Pat primo, Facol telas y Teks telas, entre otras dentro de las tiendas? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.
  • Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).
  • Gestionar el stock (reposiciones, orden, rotación).
  • Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.
  • Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.
  • Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.
  • Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.
  • Orientación al cliente y resultados.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas