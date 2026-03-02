EMPLEO

Empresas del sector retail siguen contratando: hay vacantes en todo el país

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

2 de marzo de 2026, 3:24 p. m.
¡No deje pasar esta oportunidad!
¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

La dinámica del consumo, la expansión de puntos de venta y el fortalecimiento de los canales físicos y digitales han impulsado la ampliación de equipos en el comercio minorista, con el fin de responder a una demanda cada vez más diversa.

Este movimiento se traduce en oportunidades laborales formales para quienes buscan estabilidad, crecimiento y experiencia en entornos de alta rotación y atención directa al cliente. La operación del retail exige organización, orientación al servicio y capacidad de adaptación, habilidades que hoy tienen alta valoración en los procesos de selección.

Por eso, distintas compañías han abierto vacantes en varias ciudades del país. Los interesados pueden consultar las oportunidades disponibles en la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse sin costo a la opción de su interés. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Creativo Getty
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de bodega – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 1.770.000 a 2.208.000

Si le gusta trabajar en un entorno dinámico y cuenta con los requisitos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Realizar tareas de picking y packing.
  • Almacenar y alistar productos para despacho.
  • Gestionar inventarios y realizar conteos cíclicos.
  • Apoyar en la organización del almacén y mantenerlo ordenado.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de un año en picking, packing, almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo.
  • Bachillerato completo.
  • Disponibilidad para trabajar domingos y festivos.

¡Aplique acá!

Operador logístico – Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente mediante la participación en proyectos desafiantes y el acceso a programas de capacitación continua.

Responsabilidades:

  • Coordinar y gestionar el despacho de mercancías.
  • Optimizar los procesos logísticos para mejorar la eficiencia.
  • Supervisar el inventario y asegurar la disponibilidad de stock.
  • Colaborar con el equipo para resolver problemas logísticos.
  • Garantizar el cumplimiento de normativas y protocolos de seguridad.

¡Aplique acá!

Vacantes para administradores de empresas en Colombia: postúlese gratis

Vendedor – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: 1.751.000

Este rol busca un vendedor con énfasis en operaciones que garantice que los sueños y proyectos de hogar de los clientes se realicen.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoramiento a los clientes sobre productos y servicios.
  • Contribuir a los objetivos de venta mediante la atención al cliente.
  • Utilizar diferentes canales de venta y medios digitales para maximizar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas.
  • Conocimiento en productos de hogar y mejoras para la vivienda.
  • Habilidad para trabajar por objetivos.

¡Aplique acá!

Supervisor junior – Sabaneta

Empresa: Tiendas ARA

Salario: 2.036.000

¡Postúlese ahora y haga parte de una compañía que cree en las personas, su talento y su crecimiento!

Responsabilidades:

  • Brindar atención al cliente con amabilidad y compromiso.
  • Administrar el manejo de dinero y las ventas de la tienda.
  • Surtir y exhibir mercancía en las estanterías.
  • Asegurar el control operativo y la calidad de productos y procesos.
  • Mantener el orden y la limpieza del punto de venta.
  • Asegurar el control y gestión de inventarios.
  • Liderar y coordinar el equipo de trabajo.
  • Manejar indicadores de desempeño.
  • Programar turnos del personal.
  • Elaborar pedidos de mercancía.

Requerimientos:

  • Residir en Sabaneta, Antioquia, o tener disponibilidad para laborar allí.
  • Disponibilidad para realizar funciones que impliquen esfuerzo físico.

¡Aplique acá!

Practicante en contabilidad y análisis financiero – Medellín

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.750.905

En este cargo, tendrá un rol activo en la ejecución de procedimientos que garantizan la precisión contable en operaciones diversas.

Responsabilidades:

  • Apoyar en la ejecución de procedimientos definidos para conciliaciones contables de cuentas y productos de la compañía.
  • Participar en la conciliación de procesos como ventas y recaudos propios.
  • Colaborar en la conciliación de medios de pago como Puntos, bonos SAC, conciliación móvil Éxito y Éxito.com.
  • Garantizar la correcta gestión contable de los diferentes productos asignados al área.

Requerimientos:

  • Estudiante universitario de Contaduría Pública, Ingeniería Financiera, Costos y Auditoría, o afines.
  • Manejo de Excel a nivel medio.
  • Conocimientos básicos en procesos contables, conciliación bancaria y análisis financiero.
  • Atención al detalle, responsabilidad y disposición para aprender en equipo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

