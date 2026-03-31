Múltiples empresas abren vacantes en el sector salud: así puede aplicar

El sector salud desempeña un papel fundamental en el bienestar de la población y en el funcionamiento del sistema sanitario del país. Por esta razón, distintas organizaciones mantienen convocatorias abiertas para fortalecer sus equipos de trabajo.

Estas vacantes se encuentran disponibles en diferentes regiones de Colombia, ampliando las opciones para quienes buscan nuevas oportunidades laborales y desean continuar desarrollando su trayectoria en un campo clave para la sociedad.

Recomendaciones para los candidatos

Para quienes desean vincularse a este sector, es importante contar con la formación académica requerida y mantener actualizadas las certificaciones necesarias. También resulta fundamental fortalecer habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, aspectos que influyen directamente en la calidad de la atención.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Psicólogo(a) de selección – Cali

Empresa: Mercamio

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000

La misión del cargo será identificar, evaluar y atraer el mejor talento para la organización, asegurando procesos de selección efectivos, ágiles y alineados con la cultura y objetivos estratégicos.

Responsabilidades:

Realizar procesos de selección de personal desde la publicación de vacantes hasta la entrevista final.

Diseñar y ejecutar estrategias de atracción de talento innovadoras y efectivas.

Evaluar competencias y habilidades de los candidatos a través de entrevistas y pruebas psicométricas.

Mantener y actualizar bases de datos de candidatos y reportes de selección.

Requerimientos:

Profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años en selección de personal.

Conocimiento en entrevistas por competencias y pruebas psicométricas.

Habilidades de comunicación, análisis y orientación al logro.

Deseable experiencia en procesos masivos o perfiles especializados (según necesidad).

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Regente de farmacia – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.900.000

Como responsable de farmacia, su misión será garantizar que se cumplan todos los estándares normativos mientras ofrece un servicio excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de las normativas farmacéuticas vigentes.

Proveer un servicio excepcional y seguro a los clientes de la farmacia.

Supervisar la dispensación correcta de medicamentos.

Asesorar a los clientes sobre el uso adecuado de los productos.

Gestionar el inventario de medicamentos y productos de farmacia.

Requerimientos:

Título de regente de farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como responsable o gestor de farmacia.

Conocimiento actualizado de las normativas farmacéuticas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y liderazgo.

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Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Médico general urgencias – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.700.000 a $ 4.900.000

Como médico general de urgencias, será una pieza clave en el servicio de urgencias, impactando de manera directa en la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

Proveer atención médica de urgencias a pacientes.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas en situaciones críticas.

Coordinar con el personal de enfermería para asegurar el cuidado integral del paciente.

Realizar procedimientos médicos necesarios en el área de urgencias.

Mantener registros precisos y completos de las atenciones realizadas.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en el servicio de urgencias.

Cursos vigentes: RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Conocimiento en atención de urgencias, valoración clínica y manejo inicial del paciente.

Alta orientación al servicio, trabajo colaborativo y adaptabilidad.

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Terapeuta respiratorio – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en terapia respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

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Auxiliar de enfermería salud ocupacional – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 2.231.100

Compensar está en la búsqueda de un técnico en auxiliar de enfermería, que asegure el cumplimiento de todos los protocolos y procedimientos establecidos.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos en el laboratorio.

Manejar el equipo y material de laboratorio de manera adecuada.

Asistir en el registro y control de las muestras procesadas.

Colaborar con el equipo médico y técnico en el laboratorio.

Requerimientos:

Técnico por competencias laborales en enfermería.

6 meses de experiencia en consulta externa.

Participar en campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades laborales.

Registrar y reportar incidentes de salud.

Recibir al paciente, verificar sus datos personales.

Organizar el consultorio, camillas y materiales según el tipo de atención.

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