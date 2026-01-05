Nuevas oportunidades laborales marcan el inicio del 2026 en Colombia

El comienzo del 2026 llega acompañado de un movimiento sostenido en el mercado laboral colombiano, impulsado por la planeación estratégica de las empresas y la reactivación de proyectos que inician con el nuevo año. Diferentes sectores productivos están organizando sus equipos de trabajo para responder a metas comerciales, operativas y de expansión previstas para los primeros meses del año.

Este escenario abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes buscan empleo o desean dar un giro a su trayectoria profesional. Las vacantes activas reflejan una demanda diversa de talento, tanto en perfiles técnicos como profesionales, con opciones en distintas regiones del país que apuntan a la estabilidad laboral.

Además, el inicio del año suele ser un momento clave para los procesos de selección, ya que muchas compañías cuentan con presupuestos definidos y cronogramas claros de vinculación, lo que agiliza la toma de decisiones y aumenta las posibilidades de contratación para los candidatos que se postulan a tiempo.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, ingeniería civil, construcción, mercadeo, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.

Coordinador comercial de puntos de venta – Cali

Empresa: Medipiel

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para implementar estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a nuestros clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.

Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.

Gestionar procesos administrativos y de inventario.

Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.

Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.

Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.

Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.

Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.

Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.

Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.

Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.

Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de proyectos inmobiliarios – Bogotá D.C.

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Conconcreto está buscando un analista de negocios con visión estratégica, enfoque analítico y entusiasmo por contribuir al desarrollo de proyectos que transforman el entorno urbano.

Responsabilidades:

Monitorear y controlar los costos de los proyectos a partir de la información mensual generada.

Ejecutar cortes de programación y dar seguimiento al cronograma de la Dirección.

Emitir alertas tempranas frente a riesgos o desviaciones que afecten el desempeño del proyecto.

Coordinar la entrega oportuna de información con los diseñadores técnicos para garantizar una ejecución eficiente.

Gestionar procesos administrativos y de facturación de proveedores, asegurando el control presupuestal.

Reunir y revisar la documentación necesaria para la contratación de proveedores y/o clientes.

Recopilar información requerida por clientes o entidades relacionadas con el proyecto.

Apoyar la obtención de licencias y permisos, garantizando el cumplimiento normativo.

Supervisar el correcto desarrollo de los procesos internos en las plataformas de la organización.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en el sector de construcción o proyectos inmobiliarios.

Conocimientos en modelación financiera de proyectos inmobiliarios, presupuesto y control del mismo en obra.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de segmento clientes (Marketing relacional) – Medellín

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista segmento clientes, su propósito será diseñar, ejecutar y optimizar comunicaciones outbound orientadas a clientes del programa de fidelización, integrando medios y canales de contacto de forma personalizada y efectiva.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar campañas automatizadas de fidelización, poniendo en marcha comunicaciones outbound personalizadas para clientes, utilizando Salesforce Marketing Cloud y sus herramientas de automatización.

Construir criterios de segmentación avanzados considerando afinidades, valor de cliente, eventos clave y modelos analíticos como RFM o propensión (segmentos y audiencias basadas en datos y comportamiento).

Gestionar y optimizar journeys multicanal, coordinar flujos de comunicación integrados (email, SMS, push, WhatsApp), asegurando coherencia, oportunidad y personalización en cada punto de contacto.

Integrar insumos de diferentes áreas para mejorar la activación de campañas, interpretar modelos de datos y asegurar la alineación con objetivos del negocio (analítica, tecnología y fidelización).

Implementar pruebas A/B y estrategias de mejora continua y evaluar variantes de campañas mediante pruebas controladas, interpretar resultados y ajustar tácticas para incrementar su efectividad.

Utilizar prompts, soluciones de IA generativa y capacidades de personalización automática para enriquecer contenidos, segmentaciones y decisiones de campaña (Aplicar herramientas de inteligencia artificial en marketing).

Analizar e interpretar indicadores de desempeño (entregabilidad, apertura, clics, conversión) y proponer acciones de optimización apoyándose en herramientas como Datorama o Tableau.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Comunicación Social, Publicidad, Mercadeo, Analítica de datos o afines.

Experiencia específica de 1 año a 2 años en el mismo rol.

Inglés - B2.

Conocimiento en Segmentación de clientes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial externo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Keralty busca un vendedor de medicina prepagada que impulse las ventas de productos de salud con un enfoque en el servicio al cliente.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener relaciones con clientes.

Realizar ventas en frío.

Presentar servicios de medicina prepagada.

Alcanzar metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia en ventas en el sector salud

Habilidades de comunicación.

Conocimiento de productos de salud.

Experiencia como vendedor de medicina prepagada.

Experiencia como ejecutivo de ventas en salud.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

