Ofertas de empleo remoto: así puede aplicar desde casa

El trabajo remoto se ha consolidado como una alternativa cada vez más valorada en el mercado laboral, al permitir a los trabajadores organizar su tiempo con mayor flexibilidad y reducir los desplazamientos diarios. Esta modalidad también contribuye a mejorar el equilibrio entre la vida personal y laboral, además de generar ahorros en transporte y otros gastos asociados.

Para las organizaciones, el trabajo desde casa facilita el acceso a talento en diferentes regiones y optimiza costos operativos, lo que ha impulsado la apertura de más de 150 oportunidades de empleo bajo este esquema.

¿Cómo aplicar?

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A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Desarrollar habilidades de comunicación digital y familiarizarse con herramientas como Teams y Slack es esencial, al igual que crear un espacio de trabajo productivo en casa con una buena conexión a Internet y mobiliario adecuado. Foto: Stock

Asistente administrativo comercial bilingüe – Remoto

Empresa empleadora: Cazta comercial

Salario: A convenir

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente al éxito de la empresa, gestionando procesos internos y asegurando el cumplimiento de procedimientos.

Responsabilidades:

Gestionar procesos operativos, incluyendo la tramitación de permisos de construcción.

Recolectar y organizar información de clientes arquitectos e ingenieros.

Hacer seguimiento constante de los proyectos activos (40 actualmente).

Apoyar en la gestión de documentación necesaria para solicitudes y permisos.

Colaborar con los socios para garantizar la eficiencia de las operaciones.

Requerimientos:

Nivel de inglés avanzado, tanto escrito como conversacional.

Experiencia mínima de 3 años como asistente administrativo, preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para gestionar múltiples procesos y documentación detallada.

Perfil técnico, tecnólogo o profesional; se puede homologar el área de formación con experiencia laboral.

Conocimiento de manejo de proyectos y procesos documentales.

Conocimiento básico de plataformas tecnológicas enfocadas en la IA, por ejemplo, Perplexity, ChatGPT, Google tools.

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Ingeniero fullstack senior

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Este rol es crucial para la creación y mantenimiento de aplicaciones web de alta calidad, donde su experiencia será fundamental para marcar la diferencia.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones web usando Flutter y Angular.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para definir, diseñar y enviar nuevas funciones.

Garantizar el rendimiento, calidad y capacidad de respuesta de las aplicaciones.

Identificar y corregir cuellos de botella y errores.

Ayudar a mantener la calidad del código, organización y automatización.

Desarrollar APIs REST eficientes y seguras.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como ingeniero fullstack senior o en roles similares.

Dominio de Flutter y Angular para desarrollo de software.

Conocimientos sólidos en .NET Core y C#.

Experiencia con APIs REST y bases de datos SQL Server.

Habilidad para seguir buenas prácticas de desarrollo de software.

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Vacantes de empleo sin experiencia en Bogotá: así puede postularse

Agente de call center – Oportunidad remota

Empresa: Confidencial

Salario: $ 1.500.000 a $ 1.600.000

Este rol es fundamental para los objetivos de ofrecer una experiencia de cliente de primer nivel.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes y salientes de clientes.

Proporcionar información clara y precisa sobre productos y servicios.

Resolver de manera efectiva las consultas y problemas de los clientes.

Registrar detalles de las interacciones con los clientes en el sistema.

Colaborar con otros departamentos para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como agente de contact center o similar.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar de manera remota y gestionar el tiempo efectivamente.

Conocimiento básico de herramientas informáticas y software de gestión de clientes.

Actitud positiva y enfoque en la resolución de problemas.

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Especialista de soporte en operaciones de aduanas

Empresa: Konecta talento

Salario: $ 4.000.000

Se busca un perfil con experiencia en logística internacional o comercio exterior para apoyar las operaciones de una agencia de aduanas en Estados Unidos.

Responsabilidades:

Gestionar correos con clientes y aliados internacionales.

Coordinar y hacer seguimiento a documentación de importaciones.

Organizar y mantener archivos digitales y tracking de operaciones.

Apoyar procesos de facturación y seguimiento de pagos.

Identificar y solicitar información faltante para procesos aduaneros.

Requerimientos:

Experiencia en comercio exterior, logística o freight forwarding.

Profesional en negocios internacionales, mercadeo, administración de empresas, ingeniería industrial, logística.

Conocimiento básico/intermedio de procesos de importación.

Alta atención al detalle y organización.

Inglés intermedio-alto (escrito y hablado).

Perfil estructurado, orientado a procesos y cumplimiento.

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Especialista en atención a clientes - Trabajo remoto medio tiempo

Empresa: Grupo Purpose

Salario: $ 1.250.000

En este rol, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y ser parte de una cultura organizacional que valora la empatía, el respeto y el trabajo en equipo.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada a clientes.

Acompañar a las clientas en su proceso de transformación personal.

Facilitar sesiones de seguimiento y motivación.

Gestionar consultas y resolver inquietudes de las clientas de manera eficiente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como especialista en atención a clientes o roles similares.

Manejo de plataformas de videollamadas como Zoom.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva y escucha activa.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y organizada en un entorno remoto.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.