Sector salud busca personal: más de 5.000 ofertas disponibles, aplique acá

Uno de los sectores que, además de impulsar la economía, resulta esencial para el funcionamiento de la sociedad es el de la salud, cuyo personal cumple un papel determinante en la atención, prevención y recuperación de millones de personas en el país. Por esta razón, actualmente, más de 5 mil ofertas laborales se encuentran disponibles en Colombia para profesionales y técnicos en distintas áreas del sector, incluyendo enfermería, medicina general, psicología, así como cargos administrativos y de apoyo hospitalario.

El dinamismo en la contratación también abre espacios para que nuevos talentos se incorporen al sector, desarrollen experiencia especializada y consoliden trayectorias laborales en un campo que ofrece estabilidad, formación continua y posibilidades de crecimiento profesional en diferentes regiones del país.

Consejos para los candidatos

Mantener la hoja de vida actualizada, registrar certificaciones académicas y cursos recientes, así como destacar la experiencia relacionada con la atención de pacientes y el trabajo en equipo, puede marcar la diferencia durante los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Enfermero asistencial de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.000.000 a 4.000.000

Si es un profesional en enfermería con experiencia en áreas quirúrgicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Apoyar las actividades asistenciales en salas de cirugía.

Realizar tareas administrativas para el funcionamiento del área.

Colaborar con el equipo médico durante procedimientos quirúrgicos.

Garantizar la seguridad y bienestar del paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

1 año de experiencia en salas de cirugía.

Curso de ACLS vigente.

Conocimiento en protocolos quirúrgicos.

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo S.A.S.

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Endodoncista – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.000.000

Esta es una excelente oportunidad para profesionales que desean crecer en un entorno dinámico, colaborativo y comprometido con el bienestar de los usuarios.

Responsabilidades:

Realizar procedimientos endodónticos de alta calidad.

Diagnosticar y tratar afecciones del tejido pulpar.

Brindar asesoría a los pacientes sobre cuidados post-tratamiento.

Requerimientos:

Profesional en Odontología con especialización en Endodoncia.

Experiencia mínima de 1 año en el área.

Licencia profesional vigente.

Curso de Radioprotección.

Curso vigente de atención a víctimas de violencia sexual.

Auxiliar de farmacia – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 2.500.000

Como asistente de farmacia, será parte vital del equipo, asegurando una dispensación adecuada y eficaz de los medicamentos y dispositivos médicos.

Responsabilidades:

Gestionar la farmacia asegurando un control preciso de inventarios.

Garantizar la dispensación correcta de medicamentos y dispositivos médicos.

Proveer información clara a pacientes y al equipo médico sobre medicamentos y dispositivos.

Cumplir con las normas de seguridad y bioseguridad en el manejo de medicamentos.

Requerimientos:

Título de técnico profesional en servicios farmacéuticos.

Experiencia mínima de 1 año, incluyendo prácticas en el sector hospitalario.

Habilidades en la recepción, almacenamiento, distribución e información de medicamentos.

Conocimientos en procesos asistenciales y administrativos de servicios farmacéuticos.

