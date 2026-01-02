Termine la semana con empleo: hay más de 120 mil vacantes en Colombia

El cierre de la semana llega con un panorama favorable para quienes buscan empleo en el país. Con más de 120 mil vacantes activas a nivel nacional, el mercado de trabajo mantiene su dinámica y evidencia que los procesos de contratación continúan en marcha en distintas regiones.

Este escenario abre un margen amplio para explorar oportunidades y avanzar en procesos de selección que permanecen activos en todo el territorio nacional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, recursos humanos, tecnología, entre otras. Para conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes más destacadas. El proceso de postulación es totalmente gratuito.

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción, Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.

Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.

Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.

Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.

Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.

Maximizar el rendimiento financiero de la operación.

Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.

Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.

Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.

4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.

Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por la tecnología y los recursos humanos, y busca una oportunidad para impactar positivamente en la experiencia del cliente, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Postúlese aquí!

Profesional líder de infraestructura TI – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.500.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como lider de operaciones de TI, será el responsable de supervisar y coordinar equipos multidisciplinarios, asegurando que todos los sistemas críticos estén funcionando de manera óptima.

Responsabilidades:

Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.

Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.

Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.

Optimizar el uso de recursos tecnológicos.

Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.

Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.

Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.

Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.

Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.

Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.

Administración y soporte de JD Edwards.

Dominio avanzado de Linux.

Experiencia en administración de redes LAN, WAN y WLAN.

Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.

Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.

Habilidad para priorizar tareas bajo presión.

¡Postúlese aquí!

