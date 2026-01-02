Termine la semana con empleo: hay más de 120 mil vacantes en Colombia

EMPLEO

Juliana Flórez

2 de enero de 2026, 8:18 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

El cierre de la semana llega con un panorama favorable para quienes buscan empleo en el país. Con más de 120 mil vacantes activas a nivel nacional, el mercado de trabajo mantiene su dinámica y evidencia que los procesos de contratación continúan en marcha en distintas regiones.

Este escenario abre un margen amplio para explorar oportunidades y avanzar en procesos de selección que permanecen activos en todo el territorio nacional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, recursos humanos, tecnología, entre otras. Para conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a su perfil y aspiraciones.

A continuación, se presentan algunas de las vacantes más destacadas. El proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los cargos son para la ciudad de Medellín y Bogotá.
¡No deje pasar esta oportunidad laboral! Foto: Getty Images

Médico general – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: 4.600.000 a 4.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un médico de atención primaria apasionado por la medicina prepagada y la atención humanizada, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.
  • Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.
  • Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.
  • Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

  • Profesional en Medicina con título reconocido.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general.
  • Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.
  • Conocimientos en RCP básico y avanzado.
  • Habilidades en manejo clínico integral del paciente.
  • Capacidad para brindar atención humanizada.

¡Postúlese aquí!

Gerente de operaciones hoteleras – Cartagena

Empresa: Aviatur

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el responsable de liderar y supervisar todas las actividades operativas del hotel, asegurando que se cumplan los más altos estándares de calidad y servicio al huésped.

Responsabilidades:

  • Dirigir y coordinar las actividades de las áreas de Recepción, Alimentos y Bebidas y Ama de Llaves.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de calidad, políticas internas y estándares de la empresa.
  • Garantizar un servicio al cliente de excelencia enfocado en la satisfacción de los huéspedes.
  • Velar por el cumplimiento de los objetivos de ingresos y rentabilidad de cada departamento.
  • Supervisar el cumplimiento de las normativas gubernamentales, especialmente aquellas relacionadas con procedimientos de emergencia, seguridad y otros requisitos legales aplicables a hoteles.
  • Asistir en la administración y supervisión del funcionamiento diario del hotel.
  • Maximizar el rendimiento financiero de la operación.
  • Impulsar el desarrollo y desempeño del talento humano.
  • Crear y mantener una experiencia única y memorable para los huéspedes.
  • Apoyar al gerente general en su ausencia, asegurando la continuidad de la operación.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, contables o comerciales.
  • 4 años de experiencia en labores relacionadas con las responsabilidades mencionadas anteriormente.
  • Manejo de inglés B2 conversacional.

¡Postúlese aquí!

Consultor de recursos humanos y tecnología – Cali

Empresa: Magneto Global

Salario: 5.000.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por la tecnología y los recursos humanos, y busca una oportunidad para impactar positivamente en la experiencia del cliente, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Experiencia en la consultoría y generación de estrategia dentro de las organizaciones, customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

¡Postúlese aquí!

Profesional líder de infraestructura TI – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.500.000 a 6.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como lider de operaciones de TI, será el responsable de supervisar y coordinar equipos multidisciplinarios, asegurando que todos los sistemas críticos estén funcionando de manera óptima.

Responsabilidades:

  • Supervisar la operación diaria de servidores, redes, almacenamiento y sistemas de respaldo.
  • Coordinar la atención de incidentes en la operación 24/7.
  • Conocer la arquitectura técnica de JD Edwards y sus dependencias.
  • Optimizar el uso de recursos tecnológicos.
  • Ejecutar y monitorear planes de backup y recuperación de desastres.
  • Coordinar con proveedores el soporte de segundo y tercer nivel.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas de seguridad de la información.
  • Gestionar plataformas de monitoreo para detectar fallas.
  • Sustituir al director en reuniones clave cuando sea necesario.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 5 años en infraestructura tecnológica y 2 años en roles de supervisión o coordinación.
  • Amplio conocimiento en operación y soporte de infraestructura crítica 7x24.
  • Administración y soporte de JD Edwards.
  • Dominio avanzado de Linux.
  • Experiencia en administración de redes LAN, WAN y WLAN.
  • Capacidad de liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.
  • Fuerte orientación al servicio y comunicación efectiva.
  • Habilidad para priorizar tareas bajo presión.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

