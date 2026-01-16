Termine la semana con empleo: revise las oportunidades disponibles

El cierre de la semana llega con nuevas alternativas para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo o evalúan un cambio laboral. En un contexto en el que contar con un empleo formal sigue siendo clave para la estabilidad económica y el desarrollo profesional.

Las vacantes disponibles se extienden a varias ciudades del país y están dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia y formación. Para los candidatos, es recomendable revisar con atención cada oferta y mantener actualizada la hoja de vida con sus datos personales, lo que puede aumentar las probabilidades de avanzar en los procesos de selección.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como logística, comercio, ventas, salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Stock / Magneto

Analista de información logística – Funza

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en información de logística, será responsable de generar y divulgar reportes e indicadores clave de la operación logística, asegurando el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Responsabilidades:

Generar reportes e indicadores de operación logística.

Divulgar información logística a las diferentes áreas de la empresa.

Monitorear el cumplimiento del Plan Maestro de Logística.

Colaborar con otras áreas para identificar necesidades de información.

Proponer planes de acción para mejorar la operación logística.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con logística o administración.

Experiencia previa en análisis de datos logísticos.

Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos.

Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de zona junior – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en retail tradicional o hard discount y le interesa un rol que desafíe sus habilidades de liderazgo y gestión, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración finanzas economía ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Las carreras más demandadas en 2026: hay vacantes activas

Coordinador(a) comercial de puntos de venta – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es crucial para implementar las estrategias comerciales, asegurando que cada tienda opere de manera eficiente y proporcione una experiencia excepcional a los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas de la zona asignada.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar el rendimiento de los equipos mediante retroalimentaciones efectivas.

Asegurar un excelente servicio al cliente tanto externo como interno.

Gestionar procesos administrativos y de inventario.

Elaborar planes de acción para mejoras en procesos.

Monitorear y gestionar indicadores comerciales clave.

Asegurar un mix de productos adecuado y eficiente en sedes.

Supervisar la implementación visual y operacional de las tiendas.

Monitorear horarios y presentaciones personales del equipo.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar relaciones con laboratorios y centros comerciales.

Realizar arqueos de caja y revisiones de inventario.

Motivar al equipo compartiendo resultados y retos.

Gestionar mejoras de tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Construir la malla horaria de asesores de punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración, Mercadeo o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 4 años en un rol de coordinación y liderazgo comercial en sector retail.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

Conocimiento en gestión de inventarios y procesos administrativos.

Capacidad para analizar y gestionar indicadores comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de trade marketing – Cali

Empresa: Colombina

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Colombina busca un coordinador de trade marketing para el canal tradicional enfocado en implementar y optimizar estrategias de marketing que fortalezcan la presencia en puntos de venta.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de trade marketing en el canal tradicional.

Optimizar la presencia de productos en puntos de venta para aumentar la visibilidad y rotación.

Colaborar con equipos de ventas y marketing para alinear las acciones comerciales con los objetivos de la empresa.

Analizar y reportar el impacto de las estrategias implementadas para maximizar la rentabilidad.

Liderar activaciones de punto de venta que impulsen la demanda de productos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como coordinador de trade marketing o roles similares en el canal tradicional.

Conocimiento en estrategias de marketing y activaciones de punto de venta.

Habilidad para analizar datos y generar reportes de impacto.

Capacidad para liderar y trabajar en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Fonoaudiólogo – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.753.200

Tipo de contrato: Término indefinido

Como terapeuta del lenguaje, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en fonoaudiología o campos relacionados.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica.

Conocimiento en evaluación y tratamiento de trastornos del habla y audición.

Habilidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.