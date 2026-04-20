Trabajo de medio tiempo en Medellín: vacantes activas para aplicar hoy

Las oportunidades de medio tiempo se han convertido en una alternativa cada vez más buscada por quienes desean generar ingresos y, al mismo tiempo, mantener flexibilidad para estudiar, emprender o atender otras responsabilidades. En ciudades como Medellín, este tipo de empleo ha ganado relevancia por su capacidad de adaptarse a distintas necesidades, especialmente en áreas relacionadas con temas comerciales, ventas, salud, entre otras, donde la flexibilidad en la jornada resulta clave.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de seguridad y salud en el trabajo - Medio tiempo

Empresa: Strategic Points S.A.S

Salario: A convenir

¿Le apasiona la seguridad y el bienestar de los trabajadores? Este es el momento perfecto para unirse al equipo y ayudar a transformar la cultura laboral hacia un entorno más seguro y saludable.

Responsabilidades:

Coordinar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Implementar estrategias para la mejora continua del SG-SST.

Realizar evaluaciones de riesgos y proponer medidas preventivas.

Capacitar a los empleados sobre protocolos de seguridad y salud.

Garantizar el cumplimiento de normativas de seguridad laboral.

Promover una cultura de prevención y bienestar en la empresa.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares como coordinador de seguridad laboral o especialista en seguridad ocupacional.

Conocimiento profundo de normativas y regulaciones de seguridad laboral.

Habilidad para coordinar y liderar programas de seguridad.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Certificación en gestión de riesgos o prevención de riesgos laborales.

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Preparador/a físico - Medio tiempo

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: $ 1.438.835

En la Universidad EAFIT buscan un preparador/a físico para asesorar, acompañar y verificar la correcta ejecución del entrenamiento de los usuarios mediante el diseño de programas de entrenamiento.

Responsabilidades:

Planear y ejecutar las diferentes clases grupales o eventos especiales que le sean asignados.

Diseñar, enviar y hacer seguimiento a los diferentes programas de entrenamiento asignados en la agenda a los usuarios del gimnasio, siguiendo los lineamientos establecidos para la redacción de un programa de entrenamiento.

Orientar, acompañar y verificar que los usuarios estén realizando los planes de acondicionamiento físico, personalizados y genéricos

Verificar y recordar a cada uno de los usuarios el buen manejo que se les debe dar a los equipos.

Requerimientos:

Título profesional en educación física o deporte, ciencias del deporte o disciplina relacionada.

Experiencia mínima de 2 años como entrenador personal o preparador físico.

Habilidades en la gestión de clases grupales y personalizadas.

Excelentes habilidades de comunicación, motivación y servicio al cliente.

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Trabajo sí hay para asesores comerciales: vacantes activas para aplicar

Ejecutivo(a) comercial - Medio tiempo

Empresa: Tuya

Salario: $909.000

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes a través del ofrecimiento del portafolio financiero.

Responsabilidades:

Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.

Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.

Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales, proponiendo mejoras para la experiencia del cliente y actuando en línea con las políticas y regulaciones de la compañía.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y 3 domingos al mes, turnos rotativos.

6 meses de experiencia comprobable en ventas.

Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.

Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros y explicarla de forma clara y asertiva, abordando temas como tasas de interés, cuotas de manejo, fechas de corte, beneficios y diferencias entre seguros y asistencias.

Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.

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Médico de apoyo – Medio tiempo

Empresa: Neuromédica

Salario: $ 3.504.833

Importante empresa del sector salud requiere para su equipo de trabajo profesional en medicina con mínimo 2 años de experiencia.

Responsabilidades:

Brindar atención médica de calidad a los pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes de manera efectiva.

Colaborar con otros profesionales de la salud para asegurar un cuidado integral del paciente.

Mantener registros médicos precisos y actualizados.

Participar en programas de educación para la salud y prevención de enfermedades.

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en consulta externa.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al paciente.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de la salud.

Compromiso con el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional.

¡Postúlese aquí!

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