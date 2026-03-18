Trabajo sí hay en Medellín: estas son las oportunidades disponibles

La tasa de desocupación en Medellín se ubicó en 8 % entre noviembre de 2025 y enero de 2026, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, cuando fue de 9,3 %. Este resultado evidencia un mejor comportamiento del mercado laboral en la ciudad y una mayor apertura de oportunidades para quienes buscan empleo.

Con este panorama, actualmente hay más de 27 mil ofertas laborales disponibles en la capital antioqueña, una alternativa para personas que desean vincularse al mercado laboral o explorar nuevas opciones profesionales.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, salud, finanzas, ventas, recursos humanos, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique sin costo a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Director comunicación de marca – Cueros Vélez

Salario: A convenir

En este rol clave, será el responsable de comunicación de marca, liderando el desarrollo de estrategias que potencian la relevancia y reconocimiento de nuestra marca en un mercado competitivo.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación de marca innovadoras.

Coordinar campañas de marketing para fortalecer la imagen de la empresa.

Colaborar con equipos internos para asegurar la coherencia de la marca en todos los canales.

Supervisar la creación de contenido atractivo y relevante.

Monitorear y analizar el impacto de las estrategias de comunicación en el mercado.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director de comunicación de marca de 2 años hasta 5 años en roles con conocimientos similares.

Profesional en administración de empresas, negocios, diseño gráfico, industrial, de modas, o mercadeo y afines.

Conocimiento en producción de material impreso, casting y modelos, redes sociales y tendencias.

Habilidad para desarrollar y ejecutar estrategias de marca efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y gestionar múltiples proyectos.

Conocimiento profundo de tendencias del mercado y comportamiento del consumidor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Regente de farmacia – Medipiel

Salario: A convenir

Como parte esencial del equipo, el farmacéutico será responsable de asegurar que todos los medicamentos sean manejados y distribuidos de manera adecuada, contribuyendo así al bienestar y salud de los clientes.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el inventario de medicamentos.

Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Coordinar la distribución farmacéutica de manera eficiente.

Monitorear y revisar la documentación de inventarios.

Requerimientos:

Título en regencia de farmacia o técnico en farmacia con resolución.

Experiencia mínima de 2 años como farmacéutico.

Conocimientos en normativa sanitaria y gestión de inventarios.

Habilidad para coordinar la distribución farmacéutica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Oportunidades de empleo con sueldos superiores a $ 9 millones: así puede postularse

Especialista comercial microcrédito – Bancamía

Salario: $ 4.350.000 a $ 8.000.000

Si tiene experiencia gestionando clientes de microcrédito o carteras de montos altos y le motiva un rol con impacto real, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes del sector microcrédito, brindando asesoría financiera personalizada.

Identificar oportunidades de negocio y promover soluciones alineadas a las necesidades de cada cliente.

Construir relaciones comerciales sólidas, sostenibles y basadas en la confianza.

Cumplir objetivos comerciales con enfoque estratégico y visión de largo plazo.

Requerimientos:

Profesional universitario en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares, gestionando clientes del sector microcrédito.

Conocimiento en productos financieros, clientes de alto poder adquisitivo y microcrédito.

Habilidades de comunicación, negociación y orientación a resultados.

Disponibilidad para rotar por zonas, por periodos cortos o largos, según necesidad del negocio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesora tiempo completo – Maaji

Salario: A convenir

En esta posición, será la consultora de ventas encargada de brindar asesoría profesional a los clientes, asegurando una atención personalizada y acorde a los estándares de la marca.

Responsabilidades:

Brindar asesoría profesional a clientes actuales y potenciales para generar ventas efectivas.

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Atender a los clientes bajo los estándares de la marca garantizando una experiencia de compras excepcional.

Solucionar dudas sobre el producto y manejar objeciones de los clientes de manera eficaz.

Apoyar en tareas de caja cuando sea necesario.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda y los indicadores KPI.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas o atención al cliente.

Dominio de sistemas POS y manejo de KPI de retail.

Capacidad comercial y orientación al detalle.

Habilidades de comunicación y actitud de servicio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Customer success – Magneto Global

Salario: A convenir

La misión del cargo será liderar la estrategia de fidelización de clientes propios.

Responsabilidades:

Llevar a nuestros clientes a encontrar, de manera oportuna, el talento de calidad que necesitan.

Ser aliados estratégicos de nuestros clientes en la consecución de sus objetivos, mediante la reducción del time to hire, el aumento del volumen de postulaciones, el fortalecimiento de su marca empleadora y la mejora en la experiencia del candidato.

Asegurar la usabilidad de los productos, identificando oportunidades de mejora, ampliando servicios o resolviendo situaciones que puedan comprometer la relación con el cliente.

Obtener retroalimentación de los clientes para colaborar con los equipos de producto en procesos de mejora continua, fomentando la implementación de nuevos proyectos que impacten positivamente en la retención.

Actuar como experto funcional, acompañando a los clientes para que obtengan el máximo valor de nuestras soluciones.

Presentar informes y dar seguimiento a los KPI de cada cliente, diseñando estrategias enfocadas en su retención y fidelización.

Garantizar al cliente el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida y de los niveles acordados en los servicios contratados.

Gestionar de manera eficiente cualquier contingencia relacionada con procesos, soporte, equipo o tecnología que pueda afectar el mantenimiento y la renovación de los clientes de la unidad.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en cargos de customer success, client success, key account manager o ejecutivo de cuentas en empresas HRtech, Saas, ATS o CRM.

Experiencia liderando o implementando proyectos de tecnología.

Experiencia o conocimientos para gestionar la medición de la satisfacción de los clientes.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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