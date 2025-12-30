Trabajo sí hay en Medellín: estas son las vacantes disponibles

El mercado laboral en Medellín continúa mostrando señales positivas, con empresas de distintos sectores que mantienen procesos de contratación activos para fortalecer sus equipos de trabajo. De cara al cierre del año y al inicio de nuevos proyectos, la capital antioqueña concentra oportunidades tanto para perfiles operativos como administrativos, técnicos y profesionales.

Las vacantes disponibles responden a necesidades en áreas como recursos humanos, industria, derecho y salud, y están dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia. Para muchos candidatos, estas ofertas representan la posibilidad de acceder a empleo formal, con condiciones contractuales que incluyen afiliación a seguridad social y prestaciones de ley.

Recomendaciones para los candidatos

Para aumentar las posibilidades de éxito en los procesos de selección, es fundamental contar con una hoja de vida actualizada, clara y organizada. Asimismo, es recomendable revisar cuidadosamente la información registrada y mantener activos los datos de contacto.

Quienes deseen conocer las vacantes disponibles pueden ingresar a la sección de Semana Empleos y postularse a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas. El proceso de aplicación es gratuito y, a continuación, se presentan algunas de las oportunidades actualmente abiertas.

Analista adquisición del talento

Empresa: Turia Services

Salario: A convenir

En Turia services se encuentran en la búsqueda de un analista de adquisición del talento, cuyo objetivo principal es garantizar la atracción y selección eficiente de talento de alta calidad, aplicando las mejores prácticas y técnicas avanzadas de adquisición de talento

Responsabilidades:

Atraer talento profesional mediante la publicación y difusión de las vacantes disponibles en diversos canales de reclutamiento.

Revisar los currículos para verificar que cumplan con los requerimientos del puesto.

Filtrar y entrevistar candidatos para evaluar su ajuste al requerimiento.

Coordinar pruebas técnicas y psicotécnicas relevantes para cada puesto.

Revisar resultados de pruebas psicotécnicas y realizar un reporte de interpretación.

Actualizar seguimiento y reporte semanal de procesos activos en USA y COL.

Enlazar candidato y equipo de migración acompañando y orientando para el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos del trámite de visado.

Proporcionar retroalimentación y acompañamiento tanto a los candidatos como a los responsables de la selección.

Mantener los procesos de selección alineados con los objetivos de la marca empleadora

Acompañar el cierre del proceso de selección, validando la coherencia entre la oferta aprobada y las condiciones comunicadas al candidato, y escalar cualquier desviación a las áreas correspondientes para su revisión.

Requerimientos:

Nivel de Inglés B2+ —C1

Título profesional en Psicología, Trabajo social, administración o afines

Deseables cursos asociados a Selección y manejo de personal, marca empleadora, interpretación de pruebas psicotécnicas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Técnica de confección

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como parte del equipo, será responsable de manejar máquinas industriales y asegurarse de que cada prenda cumpla con los más altos estándares de calidad.

Responsabilidades:

Operar máquinas de costura como fileteadora recubridora plana y zigzag.

Asegurar que todos los productos cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Colaborar con el equipo para optimizar procesos de confección y mejora continua.

Mantener un flujo de trabajo eficiente y productivo a lo largo del día.

Realizar revisiones de calidad y terminados en las prendas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en confección de prendas de vestir o ropa interior.

Conocimientos sólidos en procesos de costura y terminados de calidad.

Habilidad para trabajar en equipo y mantener la productividad bajo presión.

Disponibilidad para trabajar en la Zona Franca Rionegro.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista de riesgos y seguros

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de coordinar la gestión de las pólizas de seguro y desarrollar planes preventivos para resguardar los activos.

Responsabilidades:

Liderar la gestión integral del riesgo de bienes y activos.

Coordinar la tramitación y emisión de pólizas de seguro.

Garantizar el proceso de reclamación de siniestros.

Monitorear el estado de cartera con aseguradoras.

Desarrollar planes de prevención de riesgos.

Capacitar a administradores en procesos de seguros.

Asistir al comité jurídico para alineación de políticas.

Hacer seguimiento a la renovación de programas de seguro.

Revisar contratos asegurando cumplimiento de políticas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho, Ingeniería Administrativa, Financiera o Administración de Empresas.

Experiencia mínima de 4 años en roles similares.

Conocimiento en gestión de pólizas de seguro.

Habilidad para liderar equipos y procesos.

Capacidad para desarrollar planes de prevención de riesgos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Practicante de psicología

Empresa: ESSITY

Salario: A convenir

Como estudiante en prácticas de psicología, tendrá la oportunidad de apoyar en diversas actividades clave para los procesos de selección, desde la publicación de ofertas hasta la coordinación de entrevistas.

Responsabilidades:

Apoyar en el proceso de reclutamiento de requisiciones abiertas: publicar ofertas filtrar hojas de vida y hacer sondeos telefónicos.

Participar en el 70% de los procesos de reclutamiento para vacantes internas y externas.

Aplicar pruebas psicotécnicas y de idiomas: citar aplicarlas y verificar resultados.

Mantener actualizado y consolidado el cuadro de control de vacantes activas y cerradas.

Coordinar entrevistas y assessments para candidatos preseleccionados.

Apoyar en la revisión de resultados de exámenes médicos y estudios de seguridad.

Realizar la recopilación de documentos de contratación e ingresar a la plataforma.

Apoyar con el montaje de presentaciones de indicadores del área.

Recopilar información de vacantes abiertas a nivel nacional para publicaciones semanales.

Apoyar el proyecto de aprendices y practicantes en diversas locaciones.

Requerimientos:

Disponibilidad para firmar contrato de aprendizaje en el semestre 2026-1.

Estudiante avalado por la institución para iniciar prácticas profesionales.

Interés en el área de Recursos Humanos y reclutamiento.

Habilidades de comunicación efectiva y organización.

Conocimientos básicos de herramientas ofimáticas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

