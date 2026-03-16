Vacantes bilingües en Colombia con salarios de hasta $ 8 millones: así puede postularse

El dominio de un segundo idioma se ha convertido en una de las habilidades más valoradas dentro del mercado laboral, debido a que permite a los profesionales ampliar sus posibilidades de empleo y acceder a mejores condiciones salariales. En muchos casos, las oportunidades dirigidas a candidatos bilingües ofrecen ingresos superiores al promedio, así como mayores posibilidades de crecimiento y proyección dentro de las organizaciones.
Además de las ventajas económicas, este tipo de ofertas también facilita la interacción con equipos internacionales, el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural y la participación en entornos de trabajo con mayor proyección global.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas opciones destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican ofertas actualizadas todos los días.
Asesor de servicio al cliente bilingüe – Barranquilla
Empresa: Allied Global Colombia
Salario: $ 3.200.000 a $ 3.685.000
Si es un representante de atención al cliente bilingüe con ganas de marcar la diferencia, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Brindar información clara sobre productos y servicios a los clientes.
- Proporcionar soporte técnico bilingüe.
- Solucionar reclamos de clientes de manera eficiente.
- Gestionar interacciones con clientes en plataformas diversas.
- Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.
Requerimientos:
- Fluidez en inglés y español (nivel B2 mínimo).
- Excelentes habilidades de comunicación y solución de problemas.
- Capacidad para manejar múltiples tareas bajo presión.
- Disponibilidad para trabajar de manera presencial y tiempo completo en Barranquilla.
Ejecutivo de ventas junior bilingüe – Bogotá D.C.
Empresa: Osya
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000
Como asesor de ventas junior, será clave en el incremento de las ventas, la fidelización de los clientes actuales y la apertura de nuevos mercados en el exterior.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones comerciales con clientes internacionales.
- Identificar oportunidades de expansión y desarrollo de nuevos mercados.
- Realizar seguimiento a pedidos, cotizaciones y acuerdos comerciales.
- Participar en ferias y eventos del sector.
- Apoyar la estrategia de marketing y posicionamiento de la marca.
- Garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes actuales.
Requerimientos:
- Profesional o tecnólogo en Negocios Internacionales, Administración, Comercio Exterior o afines.
- Inglés nivel C2 (fluido conversacional y escrito).
- Visa vigente para viajar al exterior.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas internacionales o funciones comerciales similares.
- Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al logro.
Secretaria bilingüe – Bogotá
Empresa: Confidencial
Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000
El cargo tendrá enfoque en control, auditoría, negociación con proveedores nacionales e internacionales y generación de información estratégica para la toma de decisiones.
Responsabilidades:
- Administrar y asegurar la correcta adopción y uso de la herramienta corporativa de viajes.
- Gestionar requerimientos de viaje de alta dirección y demás áreas.
- Coordinar con proveedores internacionales en idioma inglés.
- Ejecutar auditorías periódicas al proceso de viajes (normativo, presupuestal y procedimental).
- Gestionar anticipos, legalizaciones y control de gastos asociados.
- Hacer seguimiento a agencia de viajes y convenios con aerolíneas, hoteles y demás proveedores.
- Apoyar negociaciones estratégicas buscando eficiencia en costos y mejores condiciones contractuales.
- Elaborar informes ejecutivos, indicadores y reportes de gestión.
- Velar por la actualización y cumplimiento de políticas corporativas.
- Brindar soporte administrativo integral al proceso.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadística o afines.
- Mínimo 2 años de experiencia específica en cargos como auxiliar administrativo o analista administrativo.
- Experiencia en gestión de procesos administrativos.
- 2 años de experiencia en servicio al cliente.
Contador senior bilingüe – Medellín
Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 5.800.000
Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales, análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.
Responsabilidades:
- Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.
- Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.
- Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.
- Participar en cierres mensuales y análisis de KPI financieros.
- Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas contables e IFRS.
- Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.
- Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.
Perfil Requerido
- Contador público titulado (obligatorio).
- Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.
- Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.
- Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).
- Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.
- Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.
- Disponibilidad para viajar ocasionalmente.
Rector(a) – Colegio privado bilingüe
Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia
Salario: $ 6.500.000 a $ 8.000.000
Su rol será liderar estratégica y operativamente el colegio, asegurando la excelencia académica, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento del PEI dentro de un modelo bilingüe, con enfoque en calidad, liderazgo pedagógico y fortalecimiento institucional.
Requerimientos:
- Profesional en Educación, Pedagogía, Administración Educativa o áreas afines.
- Posgrado obligatorio en Gerencia Educativa, Educación, Administración o áreas relacionadas.
- Mínimo 3 años de experiencia como rector(a) en colegios privados.
- Trayectoria comprobada en gestión académica, administrativa y financiera.
- Experiencia liderando equipos multidisciplinarios y procesos de mejora institucional.
- Inglés nivel B2 o superior.
- Conocimientos en modelos educativos bilingües, planeación estratégica, ejecución presupuestal, aseguramiento de la calidad, acreditación y normatividad educativa colombiana.
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