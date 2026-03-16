EMPLEO

Vacantes bilingües en Colombia con salarios de hasta $ 8 millones: así puede postularse

Oportunidades disponibles para todos los perfiles

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

16 de marzo de 2026, 5:17 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
Gran convocatoria laboral abierta Foto: Getty Images

El dominio de un segundo idioma se ha convertido en una de las habilidades más valoradas dentro del mercado laboral, debido a que permite a los profesionales ampliar sus posibilidades de empleo y acceder a mejores condiciones salariales. En muchos casos, las oportunidades dirigidas a candidatos bilingües ofrecen ingresos superiores al promedio, así como mayores posibilidades de crecimiento y proyección dentro de las organizaciones.

Además de las ventajas económicas, este tipo de ofertas también facilita la interacción con equipos internacionales, el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural y la participación en entornos de trabajo con mayor proyección global.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas opciones destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican ofertas actualizadas todos los días.

La antigua práctica china del Feng Shui se presenta como una herramienta valiosa para armonizar y optimizar el espacio de trabajo.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor de servicio al cliente bilingüe – Barranquilla

Empresa: Allied Global Colombia

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Empleo remoto para bilingües en Colombia: postúlese ya sin salir de casa

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.685.000

Si es un representante de atención al cliente bilingüe con ganas de marcar la diferencia, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Brindar información clara sobre productos y servicios a los clientes.
  • Proporcionar soporte técnico bilingüe.
  • Solucionar reclamos de clientes de manera eficiente.
  • Gestionar interacciones con clientes en plataformas diversas.
  • Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

  • Fluidez en inglés y español (nivel B2 mínimo).
  • Excelentes habilidades de comunicación y solución de problemas.
  • Capacidad para manejar múltiples tareas bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajar de manera presencial y tiempo completo en Barranquilla.

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Ejecutivo de ventas junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Como asesor de ventas junior, será clave en el incremento de las ventas, la fidelización de los clientes actuales y la apertura de nuevos mercados en el exterior.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones comerciales con clientes internacionales.
  • Identificar oportunidades de expansión y desarrollo de nuevos mercados.
  • Realizar seguimiento a pedidos, cotizaciones y acuerdos comerciales.
  • Participar en ferias y eventos del sector.
  • Apoyar la estrategia de marketing y posicionamiento de la marca.
  • Garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes actuales.

Requerimientos:

  • Profesional o tecnólogo en Negocios Internacionales, Administración, Comercio Exterior o afines.
  • Inglés nivel C2 (fluido conversacional y escrito).
  • Visa vigente para viajar al exterior.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas internacionales o funciones comerciales similares.
  • Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al logro.

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Oportunidades de empleo con sueldos superiores a $ 9 millones: así puede postularse

Secretaria bilingüe – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

El cargo tendrá enfoque en control, auditoría, negociación con proveedores nacionales e internacionales y generación de información estratégica para la toma de decisiones.

Responsabilidades:

  • Administrar y asegurar la correcta adopción y uso de la herramienta corporativa de viajes.
  • Gestionar requerimientos de viaje de alta dirección y demás áreas.
  • Coordinar con proveedores internacionales en idioma inglés.
  • Ejecutar auditorías periódicas al proceso de viajes (normativo, presupuestal y procedimental).
  • Gestionar anticipos, legalizaciones y control de gastos asociados.
  • Hacer seguimiento a agencia de viajes y convenios con aerolíneas, hoteles y demás proveedores.
  • Apoyar negociaciones estratégicas buscando eficiencia en costos y mejores condiciones contractuales.
  • Elaborar informes ejecutivos, indicadores y reportes de gestión.
  • Velar por la actualización y cumplimiento de políticas corporativas.
  • Brindar soporte administrativo integral al proceso.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadística o afines.
  • Mínimo 2 años de experiencia específica en cargos como auxiliar administrativo o analista administrativo.
  • Experiencia en gestión de procesos administrativos.
  • 2 años de experiencia en servicio al cliente.

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Contador senior bilingüe – Medellín

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 5.800.000

Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales, análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.

Responsabilidades:

  • Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.
  • Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.
  • Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.
  • Participar en cierres mensuales y análisis de KPI financieros.
  • Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas contables e IFRS.
  • Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.
  • Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.

Perfil Requerido

  • Contador público titulado (obligatorio).
  • Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.
  • Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.
  • Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).
  • Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.
  • Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.
  • Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

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Rector(a) – Colegio privado bilingüe

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 6.500.000 a $ 8.000.000

Su rol será liderar estratégica y operativamente el colegio, asegurando la excelencia académica, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento del PEI dentro de un modelo bilingüe, con enfoque en calidad, liderazgo pedagógico y fortalecimiento institucional.

Requerimientos:

  • Profesional en Educación, Pedagogía, Administración Educativa o áreas afines.
  • Posgrado obligatorio en Gerencia Educativa, Educación, Administración o áreas relacionadas.
  • Mínimo 3 años de experiencia como rector(a) en colegios privados.
  • Trayectoria comprobada en gestión académica, administrativa y financiera.
  • Experiencia liderando equipos multidisciplinarios y procesos de mejora institucional.
  • Inglés nivel B2 o superior.
  • Conocimientos en modelos educativos bilingües, planeación estratégica, ejecución presupuestal, aseguramiento de la calidad, acreditación y normatividad educativa colombiana.

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