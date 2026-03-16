Vacantes bilingües en Colombia con salarios de hasta $ 8 millones: así puede postularse

El dominio de un segundo idioma se ha convertido en una de las habilidades más valoradas dentro del mercado laboral, debido a que permite a los profesionales ampliar sus posibilidades de empleo y acceder a mejores condiciones salariales. En muchos casos, las oportunidades dirigidas a candidatos bilingües ofrecen ingresos superiores al promedio, así como mayores posibilidades de crecimiento y proyección dentro de las organizaciones.

Además de las ventajas económicas, este tipo de ofertas también facilita la interacción con equipos internacionales, el desarrollo de habilidades de comunicación intercultural y la participación en entornos de trabajo con mayor proyección global.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes haciendo clic aquí. A continuación, le presentamos algunas opciones destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican ofertas actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor de servicio al cliente bilingüe – Barranquilla

Empresa: Allied Global Colombia

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.685.000

Si es un representante de atención al cliente bilingüe con ganas de marcar la diferencia, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar información clara sobre productos y servicios a los clientes.

Proporcionar soporte técnico bilingüe.

Solucionar reclamos de clientes de manera eficiente.

Gestionar interacciones con clientes en plataformas diversas.

Mantener registros precisos de las interacciones con los clientes.

Requerimientos:

Fluidez en inglés y español (nivel B2 mínimo).

Excelentes habilidades de comunicación y solución de problemas.

Capacidad para manejar múltiples tareas bajo presión.

Disponibilidad para trabajar de manera presencial y tiempo completo en Barranquilla.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ventas junior bilingüe – Bogotá D.C.

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.800.000

Como asesor de ventas junior, será clave en el incremento de las ventas, la fidelización de los clientes actuales y la apertura de nuevos mercados en el exterior.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones comerciales con clientes internacionales.

Identificar oportunidades de expansión y desarrollo de nuevos mercados.

Realizar seguimiento a pedidos, cotizaciones y acuerdos comerciales.

Participar en ferias y eventos del sector.

Apoyar la estrategia de marketing y posicionamiento de la marca.

Garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes actuales.

Requerimientos:

Profesional o tecnólogo en Negocios Internacionales, Administración, Comercio Exterior o afines.

Inglés nivel C2 (fluido conversacional y escrito).

Visa vigente para viajar al exterior.

Experiencia mínima de 1 año en ventas internacionales o funciones comerciales similares.

Excelentes habilidades de comunicación, negociación y orientación al logro.

¡Postúlese aquí!

Oportunidades de empleo con sueldos superiores a $ 9 millones: así puede postularse

Secretaria bilingüe – Bogotá

Empresa: Confidencial

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

El cargo tendrá enfoque en control, auditoría, negociación con proveedores nacionales e internacionales y generación de información estratégica para la toma de decisiones.

Responsabilidades:

Administrar y asegurar la correcta adopción y uso de la herramienta corporativa de viajes.

Gestionar requerimientos de viaje de alta dirección y demás áreas.

Coordinar con proveedores internacionales en idioma inglés.

Ejecutar auditorías periódicas al proceso de viajes (normativo, presupuestal y procedimental).

Gestionar anticipos, legalizaciones y control de gastos asociados.

Hacer seguimiento a agencia de viajes y convenios con aerolíneas, hoteles y demás proveedores.

Apoyar negociaciones estratégicas buscando eficiencia en costos y mejores condiciones contractuales.

Elaborar informes ejecutivos, indicadores y reportes de gestión.

Velar por la actualización y cumplimiento de políticas corporativas.

Brindar soporte administrativo integral al proceso.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Estadística o afines.

Mínimo 2 años de experiencia específica en cargos como auxiliar administrativo o analista administrativo.

Experiencia en gestión de procesos administrativos.

2 años de experiencia en servicio al cliente.

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Contador senior bilingüe – Medellín

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 5.800.000

Esta posición es clave en la elaboración de estados financieros locales, análisis de desempeño, cumplimiento normativo y mejora continua de procesos contables.

Responsabilidades:

Elaborar los estados financieros trimestrales y anuales con calidad y cumplimiento de normativas locales.

Apoyar auditorías externas, colaborando con el BSC y auditores.

Ejecutar tratamientos contables para estimaciones, nuevos negocios o ajustes.

Participar en cierres mensuales y análisis de KPI financieros.

Asegurar el cumplimiento de controles internos, políticas contables e IFRS.

Proponer mejoras de eficiencia, estandarización y simplificación de procesos.

Colaborar con equipos internos y externos para asegurar la integridad de la información contable.

Perfil Requerido

Contador público titulado (obligatorio).

Más de 3 años de experiencia relevante, idealmente en empresas multinacionales industriales o SSC.

Conocimiento avanzado de IFRS y elaboración de estados financieros.

Nivel de inglés y español mínimo B2 (oral y escrito).

Dominio de herramientas como SAP y Excel avanzado.

Excelentes habilidades analíticas, comunicación efectiva y orientación al detalle.

Disponibilidad para viajar ocasionalmente.

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Rector(a) – Colegio privado bilingüe

Empresa empleadora: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 6.500.000 a $ 8.000.000

Su rol será liderar estratégica y operativamente el colegio, asegurando la excelencia académica, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento del PEI dentro de un modelo bilingüe, con enfoque en calidad, liderazgo pedagógico y fortalecimiento institucional.

Requerimientos:

Profesional en Educación, Pedagogía, Administración Educativa o áreas afines.

Posgrado obligatorio en Gerencia Educativa, Educación, Administración o áreas relacionadas.

Mínimo 3 años de experiencia como rector(a) en colegios privados.

Trayectoria comprobada en gestión académica, administrativa y financiera.

Experiencia liderando equipos multidisciplinarios y procesos de mejora institucional.

Inglés nivel B2 o superior.

Conocimientos en modelos educativos bilingües, planeación estratégica, ejecución presupuestal, aseguramiento de la calidad, acreditación y normatividad educativa colombiana.

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