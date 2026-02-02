Vacantes en el sector financiero: conozca las oportunidades activas

El sector financiero mantiene una dinámica constante de contratación, impulsada por la necesidad de fortalecer áreas clave relacionadas con la atención al cliente, la gestión comercial y los procesos administrativos. En este escenario, varias entidades continúan abriendo vacantes activas para distintos perfiles.

Las vacantes actuales contemplan cargos de nivel técnico, profesional y especializado, pensados tanto para personas que ya cuentan con experiencia en el sector como para quienes buscan iniciar su trayectoria en esta industria.

En los procesos de selección, los empleadores están poniendo atención en aspectos como la orientación al servicio y el manejo responsable de la información. En varias convocatorias, la experiencia previa no es un requisito excluyente, lo que amplía el acceso a más aspirantes.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Analista de cuentas por pagar – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.550.000

El rol de analista de contabilidad es fundamental para el equipo financiero, ya que se encuentra a cargo del proceso de causación de facturas de compras, costos y gastos.

Responsabilidades:

Registrar facturas y notas de crédito de proveedores por compra de mercancía.

Analizar y contabilizar descuentos por pronto pago a las facturas de proveedores.

Analizar y contabilizar los gastos de viaje y legalizar los anticipos de gastos de viaje y tarjeta recargable.

Analizar y contabilizar rendimientos financieros y gastos bancarios.

Registrar la provisión originada.

Requerimientos:

Título en Contabilidad o Finanzas.

Experiencia mínima de 2 años en contabilidad retail.

Conocimiento en ERP.

Habilidades en Excel y software de contabilidad.

Contador senior – Cali

Empresa: Osya

Salario: 4.000.000

Si es un especialista contable senior con habilidades avanzadas en sistemas contables y una pasión por la excelencia, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar gastos y facturación de manera eficiente.

Controlar pagos y realizar conciliaciones bancarias.

Encargarse de la contabilidad de nómina con precisión.

Asegurar el cumplimiento de normativas tributarias.

Emitir y conciliar facturas de manera oportuna.

Gestionar la contabilidad inmobiliaria de la empresa.

Requerimientos:

Más de 5 años de experiencia en contabilidad general, impuestos y nómina en entornos corporativos.

Contador Público con tarjeta profesional activa.

Manejo avanzado de sistemas contables y conciliaciones bancarias.

Conocimiento actualizado en legislación tributaria colombiana.

Dominio de Excel y ERP financieros.

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa. Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero: fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Jefe de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Pernine

Salario: 8.500.000

Si desea marcar la diferencia en un entorno dinámico donde crecerá profesionalmente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar el equipo contable y asegurar la correcta ejecución de las tareas diarias.

Elaborar reportes financieros precisos y oportunos para la dirección.

Garantizar la integridad de los procesos contables y el cumplimiento de las normas IFRS.

Coordinar y supervisar la implementación de herramientas contables como SAP y ERP.

Colaborar en la elaboración de presupuestos y análisis financieros.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años en contabilidad, preferiblemente en roles de jefe de contabilidad o líder de contabilidad.

Conocimientos avanzados en herramientas contables como SAP ERP y Microsoft Excel.

Título universitario en Contabilidad o Finanzas.

Habilidad para gestionar equipos y liderar proyectos financieros.

Jefe de Planeación Financiera - Medellín

Empresa: Cueros Velez

Salario: A convenir

Como jefe de planeación financiera, será el encargado de realizar seguimiento a la estrategia financiera de la compañía, fomentando el uso eficiente de los recursos financieros, la reducción de gastos, el manejo rentable de los activos y las inversiones.

Responsabilidades:

Realizar proyecciones financieras para respaldar decisiones de inversión, reducción de costos, optimización de recursos y aumento de ingresos.

Coordinar con el equipo de trabajo y los responsables de la compañía la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades presupuestarias.

Contribuir al diseño de la estructura de endeudamiento para garantizar una eficiente gestión del capital.

Supervisar y controlar la ejecución del plan a corto y largo plazo para asegurar su cumplimiento.

Monitorear la rentabilidad de los diferentes canales y unidades de negocio, proponiendo acciones para incrementar el valor de la compañía.

Identificar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de aumentar la rentabilidad de la operación.

Brindar asesoramiento financiero a la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) en la planificación y ejecución de proyectos estratégicos, evaluando su viabilidad y medición de su impacto en la compañía.

Requerimientos:

Especialización o maestría en Finanzas, Economía o afines.

Experiencia mínima de 2-5 años en roles similares de estrategia financiera.

Conocimiento avanzado en planificación financiera y análisis de datos.

Habilidad para trabajar en equipos multifuncionales y liderar proyectos.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

B1 nivel de inglés.

