Vacantes para psicólogos: oportunidades laborales en diferentes regiones

En los últimos días, la demanda de vacantes de empleo para profesionales en psicología se mantiene activa en varias regiones del país, con procesos de selección abiertos en organizaciones del sector salud, educativo y empresarial. Las convocatorias se encuentran disponibles en distintas ciudades y hacen parte de procesos de contratación vigentes.

Consejos para los candidatos

Además de revisar los requisitos de cada oferta, se recomienda mantener actualizado el perfil profesional, detallar de manera clara la experiencia, formación académica, y verificar que los datos de contacto estén correctos. También es importante leer con atención las condiciones de cada vacante y postularse a aquellas que se ajusten al perfil, lo que puede facilitar el avance en los procesos de selección.

Para conocer el detalle completo de las vacantes disponibles, los interesados pueden ingresar a este enlace y aplicar sin costo. A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.

Docente psicología clínica – Medellín

Empresa: Fundación Universitaria María Cano

Salario: A convenir

En la Fundación Universitaria María Cano sede Medellín, buscan para el equipo académico una persona profesional en el área de psicología, donde podrá aportar su experiencia y conocimientos en el área clínica.

Responsabilidades:

Impartir clases en el área de Psicología enfocándose en el área de la Neuropsicología o la clínica.

Acompañar y guiar a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y proyectos de investigación

Colaborar en proyectos de proyección social relacionados con el área.

Desarrollar e implementar actividades académicas complementarias.

Requerimientos:

Profesional en Psicología, con formación de Maestría, preferiblemente Doctorado en Psicología, Psicología Clínica y/o Neuropsicología.

Mínimo dos años de experiencia docente en educación superior.

Cinco años de experiencia profesional en el campo de Psicología.

Habilidad para diseñar e implementar programas de estudio.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos académicos.

Disponibilidad Tiempo Completo.

Psicólogo especialista en SST – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: A convenir

En este rol desafiante, tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y colaborativo, donde podrá utilizar sus habilidades para facilitar talleres y medir el clima laboral.

Responsabilidades:

Liderar proyectos relacionados con gestión humana y riesgo psicosocial.

Facilitar talleres sobre seguridad y salud en el trabajo.

Medir y analizar el riesgo psicosocial y el clima laboral.

Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar de los empleados.

Coordinar con equipos multidisciplinarios para implementar soluciones efectivas.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología con especialización en SST.

Mínimo 3 años de experiencia relevante en el campo.

Experiencia demostrada en liderazgo de proyectos y facilitación de talleres.

Conocimientos sólidos en medición de riesgo psicosocial y clima laboral.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para trabajar en un entorno dinámico.

Psicólogo – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 2.600.000 a 2.700.000

Si le apasiona transformar el sufrimiento emocional en crecimiento y bienestar, esta es su oportunidad

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.

Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.

Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.

Requerimientos:

Profesional en Psicología (título requerido).

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en Salud Mental.

Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

