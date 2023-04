¿Los cajeros automáticos desaparecerán en Colombia?

A la hora de retirar dinero, una buena parte de colombianos se dirige a un cajero automático de la entidad con la que tiene una cuenta bancaria. Gracias al avance tecnológico, algunas de estas herramientas ahora son táctiles, además permiten sacar grandes sumas de dinero.

Sin embargo, el mismo progreso de innovación ha hecho que en el mundo de las finanzas aparezcan otras alternativas que funcionan como un remplazo para los cajeros. Por ejemplo, entre las más populares, se encuentran las denominadas billeteras digitales, las cuales son aplicaciones en las que se puede acumular o recibir dinero y luego retirarlo en puntos estratégicos.

Entonces, nace la interrogante en torno a la posible desaparición de los aparatos más utilizados por los clientes de los bancos. De acuerdo con el portal Impulsa popular, el plus diferenciador de los cajeros se debe a las siguientes tres características: ahorro de tiempo, mejora de la calidad de vida de los clientes y funciona como un mecanismo de inclusión financiera.

En ese sentido, “los depósitos a través de los cajeros automáticos pueden efectuarse las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

Pesos colombianos retirados del cajero automático, denominaciones más altas, concepto económico vinculado a la inflación y al aumento del costo de vida. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Teniendo en cuenta cifras compartidas por el blog Mi Bolsillo Colombia, el año pasado (2022) en el país hubo una reducción del 13,75 % en el uso de cajeros automáticos, pues la preferencia de los canales móviles ha estado predominando; además, no hay que pasar de manera desapercibida que la inteligencia artificial cada vez más se entromete en el diario vivir de las personas, de modo que especialistas no descartan que resulte generando algún impacto en el ámbito financiero.

Lo anterior no quiere decir que el uso de cajeros en Colombia no prevalezca; de hecho, según datos de la Superintendencia Financiera, en el mencionado año se efectuaron 873,6 millones de operaciones con las herramientas de los bancos. No obstante, no es un secreto que los canales móviles e internet ganan terreno, razón por la que invita a pensar acerca de una posible desaparición, a largo plazo, de los cajeros automáticos en el país.

Ante la premisa, recopilaciones del citado blog y la Superintendencia Financiera hacen un recuento en relación con la utilización de los canales móviles e internet donde el año pasado 584 millones de personas le dieron uso al primer canal.

Asimismo, en el sistema financiero se indican registros de 59 % de banca móvil, sin dejar de lado que “los datáfonos incrementaron su participación en el total de transacciones: su uso creció 27 % el año pasado”, según la Superfinanciera.

Datáfono. - Foto: Getty Images

Así las cosas, los anteriores puntos indican que hay disminución en uno que otro canal de transacción, mientras que el interés de los clientes ciudadanos apunta al uso de lo digital en vez de los cajeros automáticos, aunque, por ahora, no se puede considerar que los segundos se van a eliminar.

Ahora se puede hacer el retiro en el cajero con la ayuda del teléfono celular, según la entidad bancaria. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otra parte, es importante recordar que la mayoría de entidades del sistema financiero ofrecen beneficios, como un número específico de retiros sin costo al mes, sin embargo, para no incurrir en estos gastos extra es clave revisar las condiciones de cada producto que se maneje actualmente.

Por lo tanto, la Superintendencia recalca que el cobro que realizan las entidades bancarias por retiros en cajeros automáticos de su propia red no supera los 3.000 pesos.

Cobros por retiros en cajeros de la red propia