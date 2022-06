El listado de bancos que suprimieron uno de los cobros de tarjetas débito, ¿cuál es?

En Colombia, cada entidad financiera tiene una serie de productos o servicios que se incorporan a una necesidad que las personas demandan. Una de las opciones más populares son las tarjetas débito, las cuales son conocidas como plata en plástico que permite efectuar acciones importantes en las finanzas personales como ahorrar, consignar, recibir pagos, entre otras.

Sin embargo, hay bancos que piden una serie de requisitos para obtener este tipo de tarjetas y, por ello, variables como la cuota de manejo, uso en cajeros automáticos, pago en datáfonos y demás son necesarias.

En vista de la necesidad de adquirir esta modalidad, La República compartió un listado sobre los bancos que suprimieron el cobro de la cuota de manejo en sus tarjetas débito.

Antes que nada, el portal de Kreditiweb consigna que esta no es más que el costo de mantenimiento del uso de un producto financiero. Por lo general, se cobra para que una persona pueda acceder a otros servicios como certificados, extractos y demás.

Hay empresas que otorgan una cuenta de nómina para pagarse en las tarjetas débito y estas suelen no cobrar la cuota, pero hay otras que se crean con una cuenta de ahorros y ahí sí se le incorpora el monto adicional.

Así las cosas, teniendo en cuenta el sondeo que publicó el citado medio, las entidades bancarias que para la fecha no cobran por la adquisición de la tarjeta plástica débito, específicamente la cuota de manejo son:

Scotiabank Colpatria.

Banco Caja Social.

Lulo Bank.

Coopcentral.

Banco Popular.

Banco Falabella.

No obstante, el hecho de que no se cobre una cuota no representa lo mismo al sacar dinero de algunos cajeros automáticos. Usualmente, al querer utilizar la tarjeta débito en escenarios diferentes a los de la entidad prestadora del servicio financiero, se cobra y algunos, incluso, descuentan así sean del mismo banco.

En el mencionado análisis, se explica que los bancos que no cobran por retiros en cajeros propios son: Credifinanciera, Banco Falabella, Banco Pichincha, Coopcentral y Lulo Bank.

Por otro lado, así como existen entidades con el beneficio del no cobro por cuota de manejo, hay quienes no pasan desapercibida esta característica. De manera conjunta, La República estima cuáles son aquellos bancos que no siguen la misma línea de no cobrar por la tarjeta débito.

A continuación, el resultado del informe de precios de cuota de manejo de varios bancos en Colombia, de menor a mayor valor:

Bancolombia: 6.495 pesos

Mundo Mujer: 8.200 pesos

Banco Credifinanciera: 10.000 pesos

Serfinanza: 10.500 pesos

Davivienda: 12.800 pesos

BBVA: 12.990 pesos

Banco de Bogotá: 13.150 pesos

Banco de Occidente: 13.300 pesos

Banco Pichincha: 13.400

¿Por qué se cobra cuota de manejo en tarjetas de crédito?

Las principales razones por las que se hace el cobro de este monto adicional del dinero plástico son:

Acceso a la compra presencial o digital de bienes o servicios que pueden ser diferidos en pagos de hasta 36 cuotas.

Evitar el riesgo de cargar dinero en efectivo.

El acceso a una red de canales como cajeros automáticos, banca móvil, avances de urgencia (retiro de dinero del crédito) o asistencias para viajes, vehículo, entre otros aspectos, según el blog de Mi Bolsillo.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) comparte que en el país, el costo de este plástico puede ir desde $ 14.900, hasta $ 42.900.

Muchos piensan que tener una tarjeta de crédito es adquirir una deuda innecesaria, pero no todos cuentan con la misma cantidad de ingresos para solventar necesidades o hacer realidad sus sueños, como la compra de una vivienda o carro propio.