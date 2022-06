A tener cuidado, así están adulterando cajeros electrónicos para robarle su prima en Santander

La bandeja de salida de dinero debe tener un leve movimiento sensible al tacto.

La inseguridad continúa azotando el departamento de Santander, donde los delincuentes emplean diversas modalidades de hurto para apropiarse del dinero y pertenencias de los ciudadanos. Por esta temporada la modalidad denominada ‘el plaquetazo’, empleada en los cajeros automáticos, está tomando fuerza.

De acuerdo con las autoridades, los ladrones ingresan a los cajeros, fijan una placa metálica, al parecer con pegamento, la cual impide la salida de billetes de la máquina, pese a que la transacción haya sido exitosa.

“El día que un ciudadano haga la transacción y no pueda retirar el dinero, es porque puede tener algún tipo de placa que utilizan los delincuentes para retener el dinero y así poder hurtarlo. El ciudadano debe tocar la ranura del cajero, si está rígido es porque está alterado, pero si se mueve el cajero está liberado”, explicó el subintendente Joeiner Mieles Quintero, de la Policía Barrancabermeja.

Ante esta situación, la persona debe permanecer en el cajero, evitar el ingreso de otros ciudadanos y de inmediato dar aviso a las autoridades a través de la línea 123 o llamando la cuadrante de Policía más cercano, dado que podría ser una nueva víctima de hurto.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que detallen muy bien los cajeros automáticos cada vez que deban hacer uso de estos, toda vez que en los próximos días las empresas estarán pagando la llamada prima de mitad de año y los delincuentes están dispuestos a atacar cuando esta vaya a ser retirada.

El pago de la prima corresponde a un salario y se divide en dos entregas del 50 %. Una en junio y la otra en diciembre. Este pago se hace por todo el semestre trabajado o una cifra proporcional al tiempo laborado sobre el valor total del contrato. Hay que tener presente que las empresas pueden realizar este pago desde el 1 junio hasta el día 30, es decir, que tienen todo el mes para hacer este pago extra.

Recomendaciones

En medio de la inseguridad que se ha disparado en esta región del país, el Banco Popular, entrega cinco recomendaciones para que cada colombiano esté alerta y aprenda a detectar cuando el cajero ha sido adulterado para sustraer su dinero.

1. Ojo con la bandeja de salida de billetes

Los expertos del Banco Popular señalan que hay que poner el foco en ese punto. La tapa de cubrimiento de la bandeja de salida de dinero debe tener un leve movimiento sensible al tacto.

Frecuentemente, los delincuentes alteran esta superficie colocando una lámina totalmente fija que impide la salida de los billetes. Por lo tanto, se recomienda revisar que esta salida no tenga ninguna obstrucción.

2. Fíjese en el relieve del teclado

En general, reducir el riesgo de ser víctima de robo o estafa, depende en parte de la observación de detalles. Los expertos del banco señalan que el teclado de los cajeros automáticos está instalado sobre la misma estructura de la máquina de forma homogénea o sin sobresaltos en su superficie.

Por lo tanto, tenga en cuenta que los estafadores utilizan teclados similares sobrepuestos al teclado original para obtener las claves personales por medio de este dispositivo. Por eso, es importante observar detalladamente que este objeto no presente ninguna alteración.

3. “Intrusos” en la parte que protege al teclado

Atento. En las esquinas debajo del protector del teclado, los delincuentes colocan cámaras diminutas para capturar las claves de las personas. El usuario por lo general se confía y cree que, cubriendo con su otra mano, está protegiendo su transacción. Por lo anterior, es recomendable observar el interior de este protector y confirmar que no tenga elementos adicionales al plástico firme, en caso de encontrar elementos extraños avisar a la entidad bancaria correspondiente o entes de Policía.

4. Alerta con desproporciones en las ranuras

Al llegar al cajero, tenga en cuenta que sobre la entrada donde se introduce la tarjeta, sobreponen un dispositivo que es adicional al original para capturar información del chip o banda magnética de la tarjeta.

5. Lo pueden estar vigilando: cámaras ocultas en la parte superior

Un paneo rápido al interior del sitio donde está el cajero, no sobra. Los cajeros automáticos están diseñados con acabados finos y sin elementos sobrepuestos en su estructura superior, es conveniente observar que el cajero no presente ninguna modificación, ya que suelen implementar una lámina sobrepuesta donde incorporan en su interior cámaras miniatura ocultas para capturar las claves del usuario. Por esto, es importante visualizar que no exista ningún objeto extraño en esta parte antes de realizar cualquier movimiento financiero.