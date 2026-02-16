Colpensiones informó que, para 2026, uno de los apoyos económicos que brinda esta entidad dentro del sistema pensional tendrá un aumento importante, en línea con el salario mínimo legal vigente y el comportamiento de la inflación.

Se trata del auxilio funerario, un beneficio contemplado en la Ley 100 de 1993 que busca aliviar a quienes afrontan gastos relacionados con el fallecimiento de un afiliado o pensionado.

Este apoyo económico se activa cuando una persona puede demostrar que ha asumido los gastos del funeral de un afiliado activo o pensionado.

Según la normatividad vigente, la compensación debe equivaler al último salario base de cotización (en caso de un afiliado) o a la última mesada pensional (si quien falleció era pensionado).

Sin embargo, la norma también establece límites claros: el auxilio no puede ser inferior a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) ni exceder diez salarios mínimos legales mensuales legales vigentes.

Este ajuste está especialmente en la mira luego de la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 en un 23 %, lo que generó inquietudes sobre si otros beneficios indexados a ese valor se verían afectados.

En el caso del auxilio funerario, Colpensiones aclaró que el incremento se mantiene, pues su cálculo sigue vigente con los parámetros legales y, en muchos casos, está asociado al valor del salario mínimo previsto para este año y la inflación registrada en el año anterior.

El auxilio funerario se calcula en función de ese rango mínimo y máximo. Con el salario mínimo proyectado para 2026 y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,1 % certificada para el año anterior, la entidad estima que el monto a pagar a los beneficiarios en este año podría situarse entre $8.754.525 y $17.509.050.

Colpensiones actualizó los valores con base a la normativa vigente. Foto: Getty Images

Esto representa un alivio económico que en muchos casos puede significar más del 50 % del valor total que se pagaría si se contara únicamente con los recursos propios de los familiares.

Para acceder a este apoyo, el Ministerio de Justicia destaca que se deben cumplir tres requisitos básicos:

• Que el fallecido sea pensionado o cotizante activo en el sistema.

• Que la persona que reclama esté al día con sus pagos.

• Que pueda demostrar que sufragó los costos fúnebres directamente.

Una vez cumplidos estos requisitos, los beneficiarios deben presentarse en las oficinas de Colpensiones o en los puntos de atención habilitados para tramitar el auxilio.

La entidad brinda acompañamiento para verificar antecedentes laborales, historial de pagos y demás documentos que acrediten la condición del fallecido y de quien solicita el beneficio.

Este auxilio funerario constituye uno de los mecanismos más concretos de protección económica dentro del sistema pensional colombiano, con impacto directo en familias que enfrentan gastos inesperados tras una pérdida, y refuerza las reglas solidarias establecidas por la legislación.