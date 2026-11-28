¿Cómo ha evolucionado la Facultad?

Juan Luque (J. L.): Nuestra Facultad nació en 1978 como Escuela Militar de Medicina, como una entidad adscrita al Hospital Militar y, por supuesto, al Ministerio de Defensa, con el objetivo de surtir de talento humano a las Fuerzas Militares, la Policía y la población en general. Luego, por una resolución del Ministerio de Educación -que obliga a que los hospitales no sean los que forman el talento humano, sino las universidades-, empezamos a ser parte de la Universidad Militar, en 1982. A partir de ahí, seguimos evolucionando y logramos la acreditación en Alta Calidad, los registros calificados y este año, en marzo, la renovación de la acreditación por ocho años.

La Universidad Militar Nueva Granada impulsa investigaciones para transformar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades

¿Qué distingue la formación de los médicos de la UMNG?

J. L.: Tenemos un sello distintivo. Nuestra formación académica incluye cursos de orientación militar. Somos los únicos en Colombia y de los pocos en Latinoamérica. Durante cuatro semestres sumergimos a nuestros estudiantes en esta disciplina, y eso permite brindarles conocimientos en medicina hiperbárica, submarinista, de alturas, y nos hace fuertes en evacuación aeromédica.

¿Cuáles son las principales fortalezas de la Facultad frente a los desafíos de salud y educación médica?

J. L.: Apostamos por una formación integral del talento humano con énfasis en la prevención y la educación en salud. Además, trabajamos constantemente en fortalecer la investigación y la actualización permanente frente a nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica, para responder a los desafíos del sector.

Comité de Investigación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

¿Cómo están preparando a sus estudiantes para aprovechar las nuevas tecnologías sin perder el criterio clínico?

J. L.: Hoy los estudiantes son más demandantes porque tienen más información a la mano. Por eso, lo primero es la formación del profesor, quien tiene que entender que la inteligencia artificial es una herramienta para utilizar en estos momentos. En nuestro caso, estamos enriqueciendo los ambientes de simulación y de realidad virtual aumentada a través de tecnología.

¿Cómo ha evolucionado la oferta de especialidades médicas?

J. L.: Ha crecido hasta alcanzar 50 programas de posgrado, respaldados por la alianza con el Hospital Militar y orientados a las necesidades del país. Además, la Facultad ha ampliado su presencia en regiones vulnerables mediante telemedicina, voluntariados y atención en escenarios de emergencia y posdesastre. Por otro lado, les anticipo que la Universidad tiene una apuesta muy importante: vamos a agrupar los centros y laboratorios de simulación para convertirlos en un hospital, porque para nosotros es clave que nuestros estudiantes se capaciten y experimenten.

¿Qué oportunidades de cooperación académica y científica están promoviendo?

J. L.: Tenemos convenios con nuestras entidades formadoras de talento humano, la principal de ellas, el Hospital Militar. De igual manera, tenemos más de 69 convenios internacionales y 132 nacionales. Un ejemplo es que hace más de cuatro semestres nuestros estudiantes están viajando a Madrid, España, a la Universidad Alfonso X el Sabio, la cual tiene el hospital más completo que existe en simulación.