El 17 de noviembre, el aire de la conversación pública se llenó de una urgencia silenciosa: la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) exigía su lugar en la agenda nacional. Así nació el ‘Foro Nacional de EPOC: una mirada integral a la salud respiratoria’, un espacio impulsado por AstraZeneca, la Universidad del Rosario, la Embajada Británica y el Movimiento Que no te falte el aire, en alianza con Foros Semana, con el objetivo de promover acciones de política pública que prioricen esta enfermedad.

Expertos piden priorizar la EPOC en Colombia con un enfoque integral y territorial

Uno de los primeros hilos que se tejieron en la conversación fue el de la interdisciplinariedad. Ángela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario, puso sobre la mesa la necesidad de mirar la EPOC desde múltiples frentes: “La investigación, la creación y la proyección social son pilares para entender y abordar las complejidades”.

Alexandra Knapton, jefa adjunta de misión en la Embajada Británica en Bogotá, por su parte, expresó con orgullo el apoyo de su país a espacios donde “la ciencia y la diplomacia se encuentran para dar soluciones concretas a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas”.

Desde el ámbito nacional, Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud Pública y Atención Primaria de Colombia, describió el desafío que representa la EPOC para el sistema de salud y puso el foco en la prevención y la atención temprana, “lo que permite cambiar el curso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes”.

Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud Pública y Atención Primaria de Colombia. Foto: Guillermo Torres

Pero fue más allá al señalar que “la salud respiratoria no solo depende de la atención clínica, sino de intervenir en los determinantes sociales, como el acceso a aire limpio y la reducción del consumo de tabaco”, acciones que definió como fundamentales en la política pública nacional.

La conversación también se adentró en los territorios menos visibles de la enfermedad. Los especialistas subrayaron la conexión intrínseca entre la salud pulmonar y la cardiaca, advirtiendo que los pacientes con EPOC presentan un riesgo elevado de eventos cardiovasculares que debe gestionarse de manera integrada.

Olga Milena García, jefe de Neumología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y líder del Consenso colombiano de riesgo cardiopulmonar, lo expresó sin rodeos: “Debemos dejar de mirar al pulmón y al corazón como entes aislados; el riesgo cardiovascular en el paciente con EPOC es una realidad que requiere tamizaje temprano”.

Desde la industria farmacéutica, Efraín Esteban Mancera, Andean Cluster BBU Therapeutic Area Lead de AstraZeneca, habló de innovación y acceso: “Nuestro compromiso es facilitar terapias que no solo traten la obstrucción pulmonar, sino que ofrezcan beneficios integrales para proteger el sistema cardiovascular del paciente”.

Hubo también espacio para lo cotidiano, para esos factores que a menudo se escapan de la historia clínica tradicional: el uso de biomasa (leña) en los hogares, la exposición a contaminantes en entornos laborales, además de los hábitos que se respiran sin que nadie los note.

Dina Luz Grajales, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y, sobre todo, se habló de la voz del paciente como parte de la construcción de política. Dina Luz Grajales, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar, lo resumió en que “la experiencia de los pacientes es muy valiosa, algo que no se encuentra en otra parte. Entonces, un paciente informado, un paciente educado, un paciente empoderado, un paciente activo, puede contribuir a las políticas del país”.

El foro concluyó con una idea que se abrió paso entre todas las intervenciones: la EPOC ya no puede seguir siendo una enfermedad invisible. Solo con investigación, cooperación internacional, prevención, atención integrada y, sobre todo, con los pacientes en el centro, será posible cambiar el curso de esta enfermedad.