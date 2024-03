Liderazgo femenino: ¿cómo las mujeres aportan a la construcción de país? Sus historias en el Gran Foro Mujeres 2024

Al respecto, María José Ramírez, CEO de LarrainVial Colombia, comentó que se trata de un camino plagado de retos aún vigentes. “En el sector financiero he tenido que estar generalmente rodeada de hombres y la mayoría de veces siendo la única mujer. Muchas veces cuando hablaba no me tenían en cuenta o no consideraban mis propuestas mientras que las de un hombre sí. Con los años reconocí que esto es algo que no solo me pasaba a mí, sino a miles de mujeres en el mundo”, aseguró. De hecho, el machismo y las brechas de género, son desafíos que según Ramírez, “no solo afectan a las mujeres sino que también a los hombres y a la sociedad. No es un asunto exclusivo de las mujeres.