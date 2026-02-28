¿Cómo llegó Patria a Colombia?

Diego Chona: Llegamos a Colombia en 2015 y en ese momento el enfoque fue adaptar al mercado local las capacidades y experiencias desarrolladas en Brasil, donde nació Patria. Desde entonces, la firma ha identificado oportunidades en sectores estratégicos con potencial para impulsar el desarrollo económico y social del país, como la salud y el agro.

Proyecto agroindustrial apoyado por Patria, que impulsa productividad, empleo y desarrollo regional dentro de su estrategia de inversión en el país. Foto: Patria/API

¿Cuál fue la primera inversión?

D.C.: Nuestra primera inversión en Colombia fue Smart Fit, desde la vertical de capital privado. Apostamos por un modelo que había sido exitoso en Brasil y que en el país logró consolidarse y escalar de manera sobresaliente. Hoy supera los 225 gimnasios en más de 56 municipios y se posiciona como uno de los casos más representativos de nuestra tesis de inversión en la región. Recientemente culminamos la desinversión gradual del 40 por ciento de participación que tenían nuestros fondos, cerrando con la colocación del 7 por ciento restante en el mercado, dado que se trata de una compañía listada en bolsa.

En esta misma vertical, en 2022, realizamos también la desinversión de Multidrogas, red del Eje Cafetero adquirida por Cruz Verde. Estos procesos reflejan la madurez de nuestro portafolio de capital privado y nuestra capacidad para acompañar el crecimiento de compañías, ejecutar salidas estratégicas y reinvertir en nuevas oportunidades en Colombia.

En 2021 hicieron una Oferta Pública Inicial (IPO) y llevaron la compañía a Nasdaq. ¿Qué pasó después?

D.C.: Con esos recursos nos propusimos ser el principal gestor de América Latina. Para eso debíamos asociarnos con otras gestoras. Hicimos una inversión en una compañía de origen chileno llamada Moneda, y nos volvimos muy fuertes en crédito. Después nos unimos con Bancolombia, con quien entramos al sector inmobiliario y creamos una sociedad que hoy gestiona el Fondo Inmobiliario de Colombia. Luego incorporamos otra gestora llamada Nexus y nos convertimos en el segundo gestor inmobiliario más grande del país.

¿Qué inversiones tienen hoy en el país?

D.C.: Gestionamos más de 6.000 millones de dólares en capital privado, en parques solares, parques logísticos, retail, salud, agro, infraestructura, crédito e inmobiliario, con una oferta muy completa. Con la sociedad con Bancolombia, esperamos atraer más inversionistas nacionales y desarrollar nuevos productos.

Infraestructura hospitalaria que hace parte del portafolio de inversiones de Patria en el sector salud, uno de los ejes estratégicos de la firma en Colombia. Foto: Patria/API

¿Cómo esperan sumar más capital local?

D.C.: Queremos que los colombianos crean e inviertan en el país, con nosotros. El año pasado desarrollamos un nuevo fondo de capital privado de colombianos y algunas multilaterales, cuyo objetivo es invertir únicamente aquí. Ya tuvimos un primer cierre de 120 millones de dólares.

¿Quién invierte en Patria Colombia?

D.C.: Los principales fondos de pensiones del mundo y fondos soberanos, entre otros. Ya son más de 1.500 inversionistas.

¿Qué otro objetivo tienen con el fondo?

D.C.: Queremos sumar cada vez más inversionistas colombianos. Por cada dólar que inviertan, traeremos al menos otro dólar de capital extranjero. Ese es el acuerdo. Como ya logramos levantar 120 millones de dólares, aportaremos al menos otros 120 millones adicionales. La meta es que el fondo cierre con 300 o 350 millones de dólares de recursos locales, lo que permitiría movilizar cerca de 700 millones de dólares para invertir en los próximos dos o tres años.

¿Qué impacto han tenido en estos años?

D.C.: Tenemos más de 18.000 colaboradores, entre empleos directos y los que generamos alrededor de las comunidades donde tenemos presencia; atendemos a más de 4 millones de colombianos en nuestros hospitales y con Puerta de Oro esperamos llevarles energía a más de 700.000 hogares.