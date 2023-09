A Yina Calderón le hicieron feo gesto en una fiesta; hombre le rechazó un beso de forma inesperada

Yina Calderón, reconocida ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 , quedó en el foco de varios usuarios de redes sociales, debido a las constantes polémicas que protagonizó en el pasado por temas personales. La huilense se destacó por sus cambios de look, los emprendimientos que arrancó, las disputas que tuvo con algunos colegas y las relaciones amorosas que sostuvo, lejos y cerca de las plataformas digitales.

La colombiana, constantemente, suele aparecer en contenidos de los escenarios digitales, reflejando un poco de sus opiniones controversiales y presentaciones de guaracha en eventos que participa. Adicional a esto, la mujer no escapa de grabaciones que hacen algunos curiosos, exponiendo sus comportamientos y actitudes en público.

De hecho, recientemente, Yina Calderón llamó la atención en Instagram con un inesperado clip que fue difundido en cuentas de entretenimiento de la red social, donde quedaba en evidencia un particular suceso que experimentó en una fiesta. La huilense no escapó de los lentes de los presentes del sitio, por lo que se pudo apreciar una incómoda e inquietante situación que se dio con un hombre que la observaba.

Amparo Grisales estalló en ‘Yo me llamo’ con ácido comentario por canción de Blessd: “Son horrorosas”

Contexto: Amparo Grisales estalló en ‘Yo me llamo’ con ácido comentario por canción de Blessd: “Son horrorosas”

De acuerdo con las imágenes que salieron a la luz, Yina Calderón se encontraba en un evento con muchas personas, disfrutando del festejo y celebrando con todo el ambiente. La DJ estaba sobre la tarima, luciendo un atuendo poco usual en ella, pues no llevaba sus extensiones, estaba mojada y llevaba solo un top con un pantalón.

Según se vio y registró La Mega , la influencer estaba en aparente estado de embriaguez, compartiendo e interactuando con las personas que la acompañaban en aquel lugar. En un instante quiso acercarse a un hombre para darle un beso, pero él no reaccionó de la mejor manera y despertó comentarios en los curiosos.

En el clip que se publicó, Yina Calderón tomó del rostro a aquel joven, quien rápidamente se negó y retrocedió unos pasos, empujándole las manos para que no lo tocara. Aquel espectador miró mal a la creadora de contenido y quitó la cara, dejándola sin palabras en la tarima.

Este gesto hizo que la exprotagonista frunciera el ceño, detallara el suceso sin entender qué pasaba y reflejara una expresión de sorpresa por este rechazo. Tras mover sus brazos y no decir una sola palabra, otro hombre comenzó a cantarle y a sacudir el brazo, llevando a que la colombiana siguiera en su festejo.

Ante estas imágenes, algunos usuarios de redes sociales decidieron opinar, asegurando que no entendían las actitudes de la empresaria de fajas en este tipo de apariciones. Varios se enfocaron en su look de aquella noche, mientras que otros respaldaron al hombre que no estuvo cómodo con el impulso de la huilense.