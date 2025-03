Abelardo de La Espriella destapó la verdad detrás de la demanda a ‘Medusa’, la nueva serie de Netflix

Por otro lado, el jurista se pronunció con respecto a la estrategia y reveló: “Cuando me propusieron el proyecto y lo estudié detenidamente, me encantó la idea de participar en una campaña tan creativa e innovadora como ficcionar una batalla judicial para promocionar una superproducción como Medusa. Disfruto de los nuevos retos, la vanguardia y al ver que hay muchos talentos colombianos en esta producción, no dude en sumarme”.