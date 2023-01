Actor Alejandro Aguilar explota contra los que le criticaron su falda en Año Nuevo

El Año Nuevo para Alejandro Aguilar y su esposa Ana Karina Soto iba a ser muy difícil, pues era el primero sin la mamá de la presentadora, quien murió en mayo de 2022 y dejó un vacío que se siente más fuerte en las fechas navideñas, por eso el actor hizo todo lo posible para que su amada y su familia estuvieran lo mejor posible para que, aunque con mucho dolor, pudieran disfrutar algo de las festividades.

Por eso Aguilar decidió ponerse sus mejores galas para sorprender a su esposa y sentirse bien recibiendo el 2023, look que estaba compuesto por una camisa blanca tipo sastre, una falda negra recta hasta las rodillas y unas botas de los dos tonos anteriores muy al estilo punk, que lució con sus uñas pintadas de negro y su cabello largo en caída natural, outfit que dejó ver en las bellas postales que la familia publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, no faltaron aquellos que no están de acuerdo con la diversidad y tienen un pensamiento ortodoxo a la hora de elegir prendas, asignando de forma tajante diseños exclusivos para cada género, algo que cada vez se desdibuja más en la actualidad, pues la consigna de que “la ropa no tiene género” cala cada vez más en las nuevas generaciones, en las que la androginia es un eje transversal.

“¿Y Alejo por qué no usó el vestido moradito?”, “Que mal gusto la pinta de tu esposo”, “Cómo se llama el traje de Alejandro”, “Esa pinta para otra ocasión le creo. ¿Pero para una reunión familiar un 31 de diciembre? Eso era lo que chillaba 😂 no era la pinta para ese día”, “Alejo se hubiera vestido igual que Dante, había quedado genial. Ana Karina. Elegante cómo siempre. Divina. ❤️❤️❤️”, “Mi opinión: qué boleta de Marido, no saldría a ningún lado con él, no ve que al hijo le pintan las uñas de negro 😏😏”, “Qué pareja más dispareja”, son algunos de los comentarios contra el look del actor.

Tanto Alejandro como Ana Karina se percataron del asunto y fue el también director el que decidió dar una cátedra de lenguaje, civismo, tolerancia y hasta historia, para callar los malos comentarios y sí aportar un granito a la gran brecha que aún hay hacia la aceptación de la diferencia en Colombia, donde cada vez son más los crímenes de odio con referencia a las preferencias sexuales e identidades de género diversas.

“Prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mi ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Sí falda. Sí, pelo largo”, comentó Alejandro en el mismo post de su esposa, para que su comentario le llegue directo a sus haters. Además, también se refirió sobre los cuestionamientos que hacen referencia a su paternidad con Dante, a quien también le pintan las uñas y le dejan llevar el cabello largo.

“Sí, Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o su hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y si mañana tengo un hijo gay, será una belleza, no será un escándalo. Tampoco una enfermedad. 🏳️‍🌈🏳️‍🌈”, añadió el actor.

Finalmente, vino la clase de historia del vestuario por cuenta de Aguilar y hasta atinó a darle una recomendación a aquellos que aún ven raro que un hombre use prendas como una falda. “Egipcios, griegos, romanos... Todos ellos usaban faldas. Por cierto, en la antigua Edad Media, también existen evidencias del uso de falda. Seguramente fue desapareciendo por el pantalón. Ojo: después el uso del pantalón también fue normal para las mujeres. Tan solo los escoceses mantenían y mantienen el uso de la falda como prenda exclusiva para hombres. ‘Origen desde siglo XVIII’, Mejor dicho… Un poco de historia. Dejen la Homofobia, eso sí, definitivamente, es estar enfermos”, concluyó el actor.