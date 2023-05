Actriz de ‘Ana de Nadie’ se mostró conmovida por la muerte de su perrito: “Entendiste mi forma de amar”

Ana de Nadie es una de las producciones más vistas en las noches de la TV colombiana y los actores que conforman su elenco están en el radar de los televidentes, quienes no se pierden ningún detalle de su vida a través de las redes sociales, plataformas donde Laura Archbold, quien interpreta a Adelaida Gómez, contó una triste noticia.

Se trata del fallecimiento de su perrito Rocco, un compañero inseparable de la actriz que estuvo con ella por más de una década y que tuvo que despedir con todo el dolor del alma, pero con el agradecimiento pertinente para ese amigo fiel que, como ella misma dice, “se fue para no irse jamás”.

Laura Archbold, actriz - Foto: Foto: Canal RCN

“Los perros no tienen alas porque los unicornios nos quitaron el derecho a la fantasía animal, pero es como si siempre las tuvieran… Te esperan como nadie te ha esperado en casa, que te aman, de verdad te aman. Roquito, siempre sentí que tú entendiste mi forma de amar, qué gran enseñanza saber que no debes ser alguien más. ¡Gracias!”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, con una foto del que fue su mascota.

Laura también le dio un parte de tranquilidad a sus más de 743 mil seguidores, dejándoles claro que el deceso de su perrito se dio en las mejores condiciones posibles y ella precisamente se encargó de que su mascota sintiera la compañía que él mismo le brindó por tantos años.

“Rocco se fue como vivió, acompañado, lleno de amor, de esas caricias fuertes que le gustaban, se fue con esa mirada que hipnotizaba, se fue fuerte y con magia”, añadió Archbold.

Foto: Instagram @lauraarchbold. - Foto: Foto: Instagram @lauraarchbold.

Mientras tanto, Laura cuenta con el apoyo de su actual novio, el actor, fotógrafo y músico, Diego Cadavid, y con el resto del elenco de Ana de Nadie, novela que se ha mantenido en los primeros lugares del rating nacional, siempre ocupando el segundo lugar luego de El Desafío The Box.

Laura divide opiniones

Ana de nadie es el remake de la gran novela de Señora Isabel, estrenada en 1993 y que contaba la historia de una mujer “madura” que iniciaba una relación con un hombre menor que ella, todo un escándalo para la época y que hoy vuelve a cautivar televidentes de cuenta de la exreina Paola Turbay y el actor bumangués Sebastián Carvajal.

En esta ocasión, Ana Ocampo (Turbay), quien acaba de cumplir 50, se entera de que su marido, Horacio Valenzuela (Abello), lleva dos años siéndole infiel. Tras 25 años de aparente feliz matrimonio, ella intenta salvar su relación, pero al final se da cuenta de que no hay marcha atrás y toma la decisión de divorciarse. Esta inesperada y dolorosa realidad lleva a que se cuestione como esposa, madre, hija y hermana.

Sin duda, los personajes de la historia han desatado todo tipo de opiniones divididas, como es el caso de Archbold con su interpretación de Adelaida, una exitosa abogada que se convierte en la amante de Horacio Valenzuela, un hombre mucho mayor que ella y que además es el dueño de la compañía de arquitectos para la que trabaja. Allí, Adelaida se involucra y enamora, sufriendo los maltratos y las humillaciones por parte de una persona que no posee las mejores intenciones ni sentimientos hacia ella.

Por eso, los televidentes que siguen de cerca la historia todas las noches, se han dado cuenta Adelaida solo es una víctima más del protagonista, hasta el punto de solidarizarse con ella, siendo más los comentarios de apoyo y no de críticas. Incluso, la han llegado a relacionar con la actual novia de Gerard Piqué, la española Clara Chía Marti.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Son varios los comentarios que han llamado la atención en redes sociales, entre los que se destacan: “No es la típica Clara Chía, hasta empatizas con ella y te preguntas qué hace con ese cretino de Horacio”, “Qué personaje tan bien desarrollado, no es la típica amante que perfilan en las novelas, tiene matices y es solo un ser humano que no ha despertado de la bobada de estar con Horacio”, “Si no pensé decirlo pero me cayo bien Adelaida” y “Poco a poco va abriendo los ojos, ya lo he dicho, Horacio no merece a ninguna mujer”.