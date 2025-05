Agarrón entre Yina Calderón y Karina García; se sacaron ‘los trapitos al sol’: “Todo el día chillando”

Dos de las que más dieron de qué hablar en el juego fueron Yina Calderón y Karina García , quienes dejaron de ser amigas y se convirtieron en rivales. La empresaria de fajas se fue contra su excolega, asegurando que no estaba de acuerdo con su modo de competir, pues solamente se “victimizaba”.

La empresaria de fajas siguió recriminando el constante llanto de su examiga, alegando que se victimizaba y buscaba generar lástima en la gente. La creadora de contenido puntualizó en que no sabía cómo la pudo llamar “amiga” en el pasado, pues le jugaba sucio y la atacaba a todo instante.

Pelea entre Karina García y Yina Calderón

Karina García: “Yina, déjeme en paz. Yo no la estoy mencionando a usted, mentirosa. Déjeme en paz que yo con usted no me meto”