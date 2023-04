“Ahora por fin podrás encontrar trabajo”, le dicen a Yeferson Cossio luego de mostrarse sin tatuajes

Yéferson Cossio es uno de los influenciadores y creadores digitales más populares en la farándula colombiana. De hecho, solo en Facebook, cuenta con una comunidad de 20 millones de seguidores, con quienes comparte todo tipo de contenidos.

Su fama y actividad en plataformas digitales le han permitido a Cossio alcanzar una notable riqueza. Precisamente, a través de sus redes sociales, suele presumir algunos de sus lujos, además, también acostumbra a realizar labores sociales para apoyar a los menos afortunados.

En esta oportunidad, el joven paisa sorprendió a sus seguidores tras posar sin camiseta y presumir su escultural cuerpo. Sin embargo, hubo un detalle que resultó aún más llamativo: sus tatuajes habían desaparecido.

No es raro ver que Cossio suba fotos o videos en los que aparece sin camiseta, pues le gusta lucir la masiva cantidad de tatuajes que tiene en gran parte de su cuerpo. Es más, estos trazos ocupan casi la totalidad de sus brazos, pecho, abdomen y espalda.

Por esta razón, la imagen de Yeferson Cossio sin un solo tatuaje resultó bastante llamativa. No obstante, según mostró el creador de contenido, este resultado lo logró con maquillaje, por lo que todavía conserva la tinta en su cuerpo.

“¡Me borré los tatuajes! ¿Cómo me veo mejor, con o sin?”, escribió Cossio en la publicación de Instagram. En el post incluyó varias imágenes mientras realizaba ejercicio de fuerza, por lo que sus músculos lucían más marcados.

Yeferson Cossio tiene gran parte de su cuerpo tatuado. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Estos son algunos de los más destacados hasta el momento: “ahora por fin podrás encontrar trabajo”; “ya puedes entrar al Salvador”; “obvio sin tatuajes”; “esa gente que dice que se ve mejor sin tatuajes QUÉ?????”; “sin tatuajes toda la vida, se te ve el trabajo que has hecho por mantener ese cuerpazo”; “es que tiene unos tatuajes muy feoooos, así que mejor sin tatuajes”.

Cossio también comentó su publicación e indicó que el proceso estaba detallado en su perfil de Facebook, por lo que los internautas saltaron a esa red social para conocer a ciencia cierta cuál fue el proceso al que el joven paisa se sometió para “borrar sus tatuajes”.

En efecto, mientras que algunos ya lo sospechaban, otros quedaron sin palabras cuando se percataron de que el resultado se logró mediante el uso de maquillaje, por lo que claramente no sería permanente.

El video muestra el meticuloso proceso de maquillaje por el que pasó Yeferson Cossio antes de ocultar por completo sus tatuajes. “Cucho, yo no me he querido ver al espejo. ¿Cómo me veo?”, preguntó.

Su amigo respondió: “uy, cucho, se le ven unos senos (...). Cucho, se ve muy musculoso”.

Yeferson Cossio sin tatuajes. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

“Bueno, te ves bien sin tatuajes porque es algo nuevo, verte así”; “mucho mejor SIN tatuajes, eres hermoso, no necesitas esos tatuajes que tapan tu linda y agradable piel”; “tú eres muy hermoso. Sin tatuajes te ves muy elegante; “con los tatuajes muy bien, pero SIN ellos queda mejor”; “cada cual con su personalidad, pero sin tatuajes te ves muy raro, no eres Yeferson. Tu esencia es tu esencia”; lamentablemente ya no podés regresar para atrás, te ves muy bien sin tatuajes”; “las dos formas se te ven muy bien, lo importante es lo que llevas en tu corazón. Bendiciones”; “con tatuajes o sin tatuajes siempre vas a ser un hombre muy guapo”, dicen algunos de los comentarios destacados en Facebook.

El rostro de Yeferson Cossio sin tatuajes. - Foto: Imagen tomada de Instagram @yefersoncossio

Finalmente, Cossio les dejó dos comentarios para que sus fanáticos expresen su opinión. Hasta el momento, 7.300 usuarios de Facebook han dicho que se ve mejor con tatuajes, mientras que 24.000 se han mostrado a favor de su versión sin tatuajes.