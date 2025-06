Aida Morales soltó verdad sobre su exesposo y confesó que le fue infiel tras años de matrimonio: “Realmente yo lo fui”

Aida Morales se convirtió en una de las grandes actrices de la televisión colombiana, debido a su talento, preparación y trayectoria en la industria nacional. Su trabajo en distintas producciones la catapultó al reconocimiento, siendo aplaudida por el tipo de personajes que realizó ante cámaras.

Sin embargo, lejos del ámbito profesional, la artista ha llamado la atención de los curiosos con diferentes noticias enfocadas en su vida personal, la cual suele mantener en reserva. Recientemente, la colombiana concedió una entrevista muy profunda y especial, donde contó un poco de su proceso al decidir divorciarse de su exesposo, con quien duró 23 años de casada.

Aida Morales entregó un testimonio genuino y real desde su experiencia, revelando cómo el dolor, el miedo y el desamor la llevaron a tomar decisiones radicales en su realidad. En charla con Bésame, la celebridad contó sobre el día que anunció su divorcio, teniendo en cuenta contenidos que ya circulaban con el hombre que se encuentra actualmente y que es menor que ella.

La actriz habló sobre su realidad. | Foto: Foto: Instagram @aidamoralesactriz

“Lo que más miedo me dio fue enfrentar a los medios. Eso me aterraba, sabíamos que había unas fotos circulando con Fabián, mi pareja actual”, mencionó en el formato.

En sus declaraciones, la actriz afirmó que los nervios la invadieron cuando fue titular en las noticias nacionales, pues jamás pensó que su vida íntima terminara en este espacio mediático. Allí fue cuando aclaró que el fin de su matrimonio fue porque se desenamoró y todo cambió en su relación.

“Con mi mánager preparamos un comunicado de prensa porque preferí ser yo quien comunicara lo que estaba pasando antes de que lo hicieran otros. Ella lo mandó a las 9 de la mañana y 12 del día, era titular en los noticieros, eso me aterrorizó. Pero yo me separé porque me desenamoré, yo terminé la relación”, dijo.

“Realmente sentí que el viento me estaba empujando hacia adelante, pero mi pareja no iba a mi ritmo. El fuego se apagó, un día me miré al espejo, me levanté en la mañana, y me pregunté: ¿eres feliz realmente? Y la respuesta fue: ‘No, no soy feliz’. Decidí dar el paso, es algo que siempre cuento. Yo conocí a mi pareja actual 20 días antes de avisar en mi casa que me iba a divorciar, es decir, a mi expareja y a mi hija“, agregó.

Aida Morales confesó que sí fue infiel y asumía la responsabilidad, pues los sentimientos fluyeron de una forma inesperada. La artista puntualizó que socialmente señalaban a las mujeres por una traición, mientras se normalizaba que los hombres lo fueran.

“Los hombres pueden ser infieles, pero las mujeres no podemos. Yo realmente lo fui. Hay que asumirlo. Lo vi por primera vez ocho meses antes. Nos sentamos a hablar y me enamoré de todo lo que me contaba, no tuve miedo a lanzarme ahí, a ese amor que me tiene en pie″, comentó.

La famosa aseguró que él tenía 35 años y ella 45, por lo que enfrentó las cosas y se lanzó a vivir una realidad que deseaba. “Asumí mi decisión con la misma fuerza con la que enfrenté a mi hija y a mi exmarido. Y con esa misma fuerza enfrenté a los medios”, apuntó.

La celebridad señaló que ahorita estaba feliz y tranquila en su nueva relación, disfrutando completamente de una historia distinta, donde estaba de pie y estable.