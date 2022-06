“Al que no trabaja, no le llega nada”: Maluma tras victoria de Gustavo Petro

El cantante paisa Maluma se unió al grupo de artistas que expresaron su descontento ante la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, y con un contundente mensaje en sus redes sociales recordó su opinión sobre los “petristas”, además de dar un mensaje de aliento para todos aquellos que piensan como él.

A través de sus historias de Instagram, el artista grabó un video en el que comienza limpiándose los ojos como si estuviera removiendo lágrimas y afirma que “la vida sigue”, con un tono alerta y contundente.

“La vida sigue, que se levante y cada uno a luchar por lo suyo y no esperar que le traigan las cosas bonitas de la vida” afirmó el reguetonero en su video, dando también un mensaje de aliento para todos aquellos que se habrían sentido derrotados en las urnas por su apoyo al contrincante de Petro, el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Y continuó: ”Párese, levántese y motívese que al que no trabaja, no le llega nada”, haciendo también referencia a una de las frases que comúnmente son utilizadas contra los “petristas”, a quienes señalan de “querer todo regalado”, entre otros.

“Al que no trabaja, no le llega nada” también recuerda la frase utilizada por el pueblo campesino, y muchos de los ciudadanos en las provincias del país, quienes tradicionalmente afirman que “el que no trabaja, no come”, indicando que para ganarse la vida es necesario el arduo trabajo.

Maluma les manda decir a los Petristas que trabajen.

Que no esperen nada regalado.

No sean tan flojos! pic.twitter.com/LRQWyimPWm — Bogotá 💖 (@Bogota2022) June 20, 2022

En la jornada de elecciones que se llevó a cabo este domingo, Gustavo Petro ganó la Presidencia de Colombia gracias a los más de 11,2 millones de votos (50 %). De esta manera, también llegará a la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda.

Su contrincante Rodolfo Hernández obtuvo el apoyo de más de10,5 millones de colombianos (47 %) este domingo, una diferencia de aproximadamente 700.601 votos.

El nuevo ‘look’ de Maluma

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 62,5 millones de seguidores, el reguetonero paisa compartió una publicación que llamó la atención de sus fanáticos. En esta ocasión, él mismo se encargó de dar un cambio radical a su estilo.

“Música nueva… corte nuevo. ¿Les gusta o naaaa?”, escribió Maluma en la descripción del post. El artista urbano compartió un video con el proceso, mostrando cómo cortó su cabello rosado para lucir un corte completamente diferente.

“Volvió el dirty boy, háblale parce”, “cualquier cosa que haces es perfecto y esto es un gran flex”, “Uffff Dios, tú quieres que me dé un patatu”, “corte Maluma 2015″, “el hombre vivo más hermoso”, se lee en algunos de los comentarios destacados.

Con su nuevo corte, varios de sus seguidores hicieron referencia al estilo que tenía hace varios años, creando aún más expectativa sobre lo que será su nuevo trabajo discográfico.

Maluma es uno de los artistas urbanos más populares en la industria musical. Durante su trayectoria ha realizado colaboraciones con otros influyentes músicos, como Shakira, J Balvin, Anitta, Ricky Martin, Black Eyed Peas, entre otros, además de participar en numerosos festivales y conciertos alrededor del mundo.