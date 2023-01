Alejandra Giraldo contó uno de los secretos del set para evitar incidentes al aire

La periodista Alejandra Giraldo es conocida por ser una de las presentadoras de la primera emisión del noticiero de televisión del Canal Caracol. Junto a ella se observa a su colega, quien comparte set cada mañana temprano. Sin embargo, este set es diferente al habitual, pues no están sentados frente a la cámara sino que están en un sofá.

Debido a su profesión, Giraldo en algunas ocasiones utiliza vestido para presentar el noticiero. Esto puede ser un tema complicado, porque al sentarse, si lo hace de forma incorrecta, puede que su vestido deje ver un poco más. Cabe resaltar que como la transmisión es en vivo, no puede editarse.

Para evitar este tipo de incidentes, la periodista contó a través de su perfil de Instagram cómo hace para evitar esto. “Mi queridísimo jefe de cámara, Juan Mario, en el máster, me mantiene esa imagen allá para que no me pase esto al aire. Juanma, te quiero. Gracias.”

En el video se observa una pantalla que tiene la periodista en frente para observarse a sí misma y ver si la forma en la que está sentada le permite estar cómoda y que la prenda de vestir que tenga puesta no le haga una mala jugada.

“Lo que nadie ve de un noticiero”

La periodista se caracteriza por ser muy activa en la red social Instagram. En varias ocasiones ha mostrado su trabajo y los retos que implica hacerlo detrás de cámara. Esta vez, a través de un video, Giraldo mostró lo que debe hacer para salir “al aire”.

“Lo que nadie ve… Estudio y estudio antes del directo, ensayo lo que voy a decir, exagero un poco y payaseo otro tanto también. Y obvio le hago al calentamiento para evitar lo de la congelación. Ahora sí, ¡vamos al aire!”, explicó la presentadora y mostró algunas imágenes previo a salir al aire.

A muchos de sus seguidores les divirtió la publicación, pues la paisa dejó en evidencia lo que “sufre” antes de dar una noticia. Además, también les causó gracia los bailes que hace para no congelarse del frío que hace en las madrugadas capitalinas.

El vestido por el que le dijeron a Alejandra Giraldo que parece un regalo de navidad

La mujer regresó al noticiero luego de una jornada de vacaciones y lució un atuendo a cuadros de diferentes colores. La presentadora lució su ‘pinta’ a través de las redes sociales; sin embargo, confesó que unos compañeros le dijeron que parecía el papel envoltorio de un regalo de Navidad.

“Ana María Navarrete me acaba de escribir que parezco un regalo de Navidad y Andrés me acaba de confesar que él también lo pensó”, aseguró Alejandra Giraldo en sus historias de Instagram. Asimismo, su compañero de la emisión de la mañana le comentó que lo pensó desde que el primer momento que la vio, pero no le dijo porque no la quería hacer sentir mal.

Por su parte, la periodista se tomó la situación con humor y manifestó que no era un regalo, sino un regalazo.

Lo que le tocó hacer a la presentadora en sus inicios del periodismo

Recientemente, Alejandra Giraldo concedió un diálogo con Diva Rebeca, personaje creador por Ómar Vásquez, donde aprovechó para hacer un viaje en el tiempo y recordar cómo fueron sus inicios antes de ser la presentadora reconocida del presente.

“Para poderme venir a vivir acá, me vine muy endeudada, me tocó sacar una tarjeta de crédito para pagar el trasteo. Pero lo cuento con orgullo y hoy me río de eso. Para poder traerme la cama y el televisor que era lo único que tenía. Eso que me daba vergüenza, hoy me da orgullo. En ese momento pensaba por qué me toca tan duro y mire”, mencionó en la entrevista, dejando claro lo cómoda y bien que se siente al hablar de los momentos que pasó.