Alejandro Sanz también opinó sobre la polémica entre Residente y J Balvin

Continúa la polémica entre René Pérez, más conocido en el mundo del espectáculo como Residente, con J Balvin, a quien según el puertorriqueño le dedicó en una nueva canción “un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, un mensaje que está dirigido al cantante colombiano.

Ricardo Montaner, Marbelle y Sebastián Yatra dieron su opinión, un poco indignados por la actuación de Residente. “He visto con tristeza cómo dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, dijo puntualmente Montaner.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

“Tanto odio destruyendo esta sociedad. Por favor, no incitemos a la violencia. Más respeto… algo de humanidad”, recalcó el antioqueño Yatra. Por su parte, Marbelle publicó trinos en los que criticaban a Residente.

Hasta el exsacerdote Alberto Linero, quien aclaró que no es seguidor del reguetón, también rechazó la actuación de Residente. “Humillar a otros con ingenio para que lo aplaudan sus seguidores no deja de ser, mínimo, despreciable”, afirmó el panelista del programa Mañanas Blu, de la emisora Blu Radio.

Otro intérprete que también opinó ante la polémica de Residente y J Balvin fue el español Alejandro Sanz: “Acabo de ver un asesinato con un lápiz”, escribió en su cuenta de Twitter el cantante de temas musicales como Amiga mía, Corazón partío, Mi soledad y yo y Cuando nadie me ve, entre otros éxitos de su carrera musical.

Los seguidores de Alejandro Sanz también comentaron la publicación y recordaron un enfrentamiento que tuvo Sanz con J Balvin, cuando fueron jurados del reality La voz en México.

Durante uno de los capítulos de La voz, el público comenzó a cantar un tema musical de Alejandro Sanz, y de inmediato el antioqueño le lanza una pulla al español: “¿No vino el que canta por ti?”, una frase que encendió la polémica entre los dos.

Sanz respondió: “Parece que el tinte le ha traspasado, le ha afectado un poquito”, señalando la cabeza para aludir que el mensaje era para J Balvin, quien seguía haciendo gestos de burla contra el cantante español.

Tu también lo ayudaste 😉 pic.twitter.com/8BQ6nHqP4i — Álvaro Palacios (@alvaroentw) March 3, 2022

El polémico tema musical de Residente

La canción, que se compone de diferentes capítulos, dedica el segundo episodio a la “industria de la fama”, hablando sobre las carencias de algunos artistas, los cuales no escribirían sus propias canciones. “Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, afirma René Pérez en su nueva canción, y agrega que las peleas o discusiones entre él y los “artistas” no se resuelven por redes sociales, sino demostrando el talento de cada uno a través de la música.

Sin embargo, la pulla directa que hace Residente a Balvin es justamente entrando al tercer capítulo, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del paro nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental; tú eres más falso que un hotdog sin kétchup ni pan”, expresó René contra Balvin, haciendo referencia también a los comentarios que hizo en septiembre de 2021, cuando se refirió a la música del colombiano como “un carrito de perros calientes”.