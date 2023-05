Alina Lozano paró en seco a quienes criticaron que se vaya a casar con Jim Velásquez: “Soy una mujer que produce su propio colágeno”

Alina Lozano y Jim Velásquez prometen ser una de las parejas de la farándula colombiana que más darán de qué hablar, pero no por sus polémicas, como otros famosos, sino por el amor que se tienen y la auténtica manera de expresarlo.

El fin de semana pasado, por ejemplo, Jim le pidió matrimonio a Alina en una transmisión en vivo en el programa Bravíssimo, emitido por Citytv, y este 29 de mayo, en Instagram, la actriz les respondió a quienes criticaron el romántico momento.

A saber: Alina le lleva 30 años a Jim, por lo que no solo es cuestionada, sino señalada de mentirosa, puesto que hay quienes dudan de que la relación sea real y se trate solo de una estrategia para entretener a sus seguidores en redes sociales.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación. - Foto: Instagram: Alina Lozano

Así mismo hay quienes literalmente le dicen que si está con Jim es por el colágeno que le puede proporcionar y que si él está con ella es por interés.

Pues bien, este lunes la actriz se cansó y paró en seco a aquellos que solo tienen reparos para su relación. Lo hizo con una particular publicación.

“Realmente estoy aburrida, harta, de que digan que estoy con un hombre que es bastante más joven que yo solamente por extraerle su energía, extraerle su colágeno, para yo impregnarme de colágeno en todos lados y no”, comentó.

Alina Lozano junto a su novio Jim Velásquez siguen siendo tendencia en redes sociales. - Foto: Instagram

“Yo no necesito eso, yo soy una mujer que produce su propio colágeno y su propia alegría en la vida. Entonces ya paren, por favor, de decir este tipo de cosas porque acá está Jim, está superbien, es una relación superlinda”, agregó.

Lo curioso, sin embargo, es que mientras pronunciaba estas palabras, Jim apareció en el encuadre de la cámara caminando como un anciano, temblando a cada paso y con bastón.

Para darle un tono irónico al discurso que comenzó como un reproche, Alina agregó: “Amor, ¿yo te he sacado algo? Nada le he sacado, porque de eso se trata de una relación. ¿Estás bien, amor? No se trata de eso, por el contrario, de retroalimentarse y llenarse juntos. Yo estoy muy llena. ¿Estás lleno de mí, amor? Entonces por eso, por favor, amigos, paren de decir este tipo de cosas porque no es cierto, porque es falso”.

Al final de la grabación, se ve a Jim actuando como si estuviera huyendo de Alina, mientras que ella lo sigue, agregando: “Amor, ven, amor, quiero extraerte...”.

Jim le pidió matrimonio a Alina Lozano

El domingo 28 de mayo, la pareja fue invitada al programa de entretenimiento Bravíssimo, donde relató los distintos procesos durante la relación y los retos que han tenido que afrontar aún más por las críticas constantes que reciben por medio de redes sociales. Por su parte, la reconocida actriz que ha interpretado varios papeles de importante telenovela cómo ‘Pedro el Escamoso’, reveló que la convivencia con su pareja ha sido un poco compleja, no por la edad, sino por el estilo de vida que lleva cada uno.

¿Cómo nació el amor entre Alina Lozano y Jim Velásquez, 30 años menor que la actriz? - Foto: Tomada de Instagram @lozanoalina

Del mismo modo, la pareja también contó cómo se habían conocido y las situaciones a las que se han tenido que enfrentar, puesto que muchas personas aseguran que es una relación falsa.

Sin embargo, luego de varios minutos, el creador de contenido sorprendió a su novia pidiéndole matrimonio de forma oficial a Alina Lozana. En medio de su romántica propuesta de matrimonio en vivo, Velázquez dijo: “Alina, yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía ‘Pedro el Escamoso’ y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida, entonces ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”.