Alina Lozano se destapó sobre su relación con su hijo; se sinceró sobre cómo se lleva con Jim Velásquez

Alina Lozano causó bastante revuelo en redes sociales y los medios nacionales debido a su nueva relación sentimental. La famosa actriz quiso darse una nueva oportunidad en el amor, abriéndole las puertas de su corazón a Jim Velásquez, un joven con el que trabajaba y terminó involucrándose emocionalmente.

Las miradas de miles de personas se posaron en la pareja, debido a la diferencia de edad que hay entre ambos y el tipo de vidas que llevaban. El influencer es 30 años menor que la artista, por lo que más de un usuario en redes sociales expresó su desacuerdo con esta unión.

Sin embargo, Alina Lozano y Jim Velásquez continuaron su camino, disfrutando plenamente de una historia distinta y salida de lo que comúnmente se ve en el día a día. Cada uno defendió su vínculo y evitó prestar atención a las críticas, avanzando con los planes que tienen a futuro.

Uno de los puntos que más curiosidad causó en las plataformas digitales fue el de Samuel Lozano Bordon, hijo de Alina Lozano, quien nació como fruto de la relación que ella sostuvo con Mijail Mulkay. Las preguntas surgieron en torno a la relación del joven con su progenitora y con Jim Velásquez, que solo sería mayor que él unos años.

Años atrás, la reconocida artista de la televisión concedió una entrevista a Bravíssimo, donde se tocó el tema del vínculo que llevaba con su hijo. La colombiana se sinceró y mencionó que existía una buena química, conservando límites y una conexión casi de amigos.

“Él tiene claro que soy la mamá. Desde ese papel, puedo ser amiga, reírnos, pero tiene claros los límites. El papá también está muy presente, aunque no esté; si hay algo que tengamos que hablar, yo le digo y ahí está él”, dijo en aquel entonces, revelando también el tipo de comunicación que tenía con su expareja.

De igual manera, recientemente, Alina Lozano también volvió a hablar de Samuel Lozano en una charla que concedió a Tropicana, puntualizando en cómo era la relación con su actual pareja. La actriz indicó que no hubo problemas hasta ahora, pero sí había algo que no le gustaba a su hijo y era que Velásquez lo llamara “hijastro”.

“Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son superamigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro”, reveló, mencionando “que le caía superbién”.

“Mi hijo es superrespetuoso con esos temas. Él (Jim) sí le pregunta a veces a mi hijo que si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono”, comentó entre risas, agregando a las intervenciones de los locutores.

A pesar de que todo surgió también en un tono gracioso y cargado de humor, estas palabras de la artista serían claves para demostrar que su hijo se lleva bien con el influencer, pese a los comentarios que se lanzaron al respecto.

Es importante destacar que aquella entrevista se vio cargada de sarcasmo, de chistes y de actuación, exagerando un poco los relatos que daban. Esto también plasmaría el trabajo que hacen juntos en redes y lo mucho que se divierten.

Carlos Giraldo habló sobre la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez

En medio de todo el revuelo que tomó el tema, Alina Lozano quiso aprovechar un espacio que encontró, tras una entrevista con un programa, e indagar cuál era la verdadera opinión de un famoso presentador que conocía hace muchos años. La artista no dudó en preguntarle directamente, buscando saber su pensamiento sincero, lejos de lo ‘políticamente correcto’.

Según se detalló, la actriz de Pedro, el escamoso grabó un video junto a Carlos Giraldo, presentador de La red, interrogándolo sobre la relación que ella sostenía con Jim Velásquez. La colombiana mencionó que conocía hace muchos años al periodista de entretenimiento, por lo que quería saber a detalle sus comentarios al respecto.

“La opinión de Carlos Giraldo sobre mi relación con Jim”, escribió en el pie de foto del post, en el que ubicó un emoji de sorpresa.

“Bueno, ya terminó la entrevista. Yo quiero tu opinión real sobre mi relación con Jim... tú me conoces de toda la vida”, preguntó en el clip, abrazando al presentador por la espalda.

Carlos Giraldo, mirándola directamente y hablando a la cámara, confesó que para él esta unión era algo “fantástico y maravilloso”, pues demostraba otra posición real en una sociedad “tan machista”. El integrante del formato de Caracol Televisión puntualizó en que sabía lo seria que era Lozano, por lo que veía este noviazgo como algo normal y positivo.

“Me parece fantástica, me parece maravillosa, porque sé que eres una mujer muy seria. Entonces, esto es un ejemplo para una sociedad que es tan machista y así demostrar que el amor no tiene una edad, no tiene fecha en el calendario, como lo dicen las grandes canciones y los grandes compositores”, dijo en el video, sonriendo.

“Sí, gracias”, dijo la artista en un tono emocionado, abrazando a su allegado y demostrándole el cariño que sentía por él.