Altafulla rompió el silencio y habló de ruptura con Karina García; aseguró que lo tomó por sorpresa: “No me puedo meter”

Karina García y Andrés Altafulla se convirtieron en protagonistas de una ola de reacciones en redes sociales, debido a un anuncio importante que hizo la modelo. Según se detalló, la paisa reveló que todo con el cantante había terminado, por lo que ya no quería que los relacionaran más.

En un comunicado oficial, a través de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos 2025 confirmó que todo con el artista había llegado a su fin, por lo que ya no quería ocultar nada, y tampoco llevarlo en silencio.

“Con el corazón en la mano, quiero contarles que mi relación sentimental llegó a su fin. No sé cuál sea la intención de dar a entender que aún estamos juntos cuando estoy tratando de soltar, de olvidar, de seguir con mi vida y eso me duele y me hace mucho daño y, de paso, ustedes siguen ilusionados con una relación que ya no existe, no soy perfecta, pero lo di todo. Reitero y quiero ser clara: tenemos contacto cero”, publicó en su perfil.

No obstante, las preguntas comenzaron a rondar en plataformas digitales y medios, ya que Altafulla había estado hablando de su relación como si todo siguiera bien. Esto llevó a que un matutino de RCN lo entrevistara, conociendo su versión.

En charla con Mañana Express, el intérprete indicó que amaba a la creadora de contenido, pero no podía meterse en las decisiones que ella tomaba. Allí, profundizó y reveló que esto lo tomó por sorpresa, pues no era algo de su conocimiento.

“Yo a Karina la amo, no he hecho más que demostrarlo estos tres meses desde que estamos afuera de la casa (...) hubiese preferido tener una conversación en persona, pero no me puedo meter en las decisiones de Kari, pero el mensaje es el mismo, a Karina la amo, a ella y sus hijos”, dijo.

“Yo me voy a quedar siempre con lo más bonito. Ese video (que protagonizó García) lo voy a ver siempre con cariño. Esta nueva canción es de amor y es totalmente distinto a lo que estoy viviendo, hasta el 29 de septiembre era lo que estaba sintiendo, lo que siento”, agregó.