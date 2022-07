Amber Heard apela fallo ante Johnny Depp y se declara en bancarrota

Amber Heard y Johnny Depp protagonizaron uno de los juicios mediáticos más comentados y famosos de los últimos años, debido al desarrollo que se le dio y las pruebas que salieron a la luz sobre la relación que sostuvieron. A pesar de las versiones que surgieron, el jurado tomó una decisión e indicó que la actriz era responsable de las acusaciones que había en su contra.

De acuerdo con lo que se determinó legalmente, la artista deberá pagar una deuda de casi 10 millones de dólares a su expareja por difamación, quien también tuvo que dar una suma por los artículos que fueron publicados por parte de su exabogado.

Una vez finalizó el juicio, Depp fue claro con su poco interés en el dinero de Heard, ya que lo que buscaba con esta demanda era poder demostrar su inocencia y eliminar la mala imagen que se generó sobre él en los medios y la industria artística. Estas declaraciones llevaron a los curiosos a enfocarse en la parte económica de la actriz, quien no tendría el dinero suficiente para saldar la deuda legal.

Recientemente, la atención se posó sobre las declaraciones que habría hecho la abogada de Amber Heard, debido a que dio a conocer que su cliente no posee la capacidad financiera y económica para pagar el dinero que fue estipulado por los jurados y la jueza semanas atrás.

La representante legal de la artista emitió la solicitud a la jueza para que el proceso fuera anulado en su totalidad, pero esta petición se rechazó. Ante la negativa que recibió su equipo, la celebridad de Hollywood se declaró en bancarrota y busca apelar el veredicto que le atribuye esta decisión.

“Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda. Por lo tanto, estamos apelando el veredicto”, se observa en un comunicado oficial presentado por su portavoz.

“Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia”, se aprecia en medios internacionales sobre este documento mencionado por AFP.

Pese a las insistencias que ha hecho la artista para que sea tomada en cuenta su solicitud y el dinero no sea obligatorio de pagar, la petición fue rechazada de nuevo y tendrá que pagar un total de 10.35 millones de dólares por los daños y perjuicios en contra de Depp.

Un juicio estremecedor

Meses atrás, Johnny Depp tomó acciones legales contra su exesposa Amber Heard, debido a un artículo de opinión que publicó en un reconocido medio, en el que ella se describió como una celebridad que “representa el abuso doméstico”, la cual podía dar testimonio de la lucha contra esta situación social.

Por su parte, en el resultado de este desarrollo, la artista e intérprete de Mera, en Aquaman, lo contrademandó y recibió un total de dos millones de dólares en el juicio a su favor por una prueba que presentó al jurado.

El veredicto fue compartido después de un extenso proceso legal de seis semanas, donde las miradas se posaron sobre las declaraciones de los involucrados y los testigos. Depp logró demostrar el punto en contra de su expareja, quien buscaba comprobar que sus denuncias en el pasado eran ciertas.

El caso presentó detalles sorprendentes sobre la vida privada e íntima de las celebridades de Hollywood, desatando opiniones relacionadas con las agresiones y daños personales que se ocasionaron durante meses.

Kate Moss rompe el silencio sobre su participación en el juicio

Recientemente, la famosa modelo concedió una entrevista al medio Desert Island Discs de BBC Radio, donde mencionó detalles de la intervención que tuvo durante el juicio de su expareja, Johnny Depp.

La londinense, que no suele hablar de su vida privada, aclaró que tiene una buena amistad con el actor de ‘Piratas del Caribe’ y siempre lo respaldará cuando él lo necesite.

“Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, dijo la celebridad, desmintiendo las acusaciones que hizo Heard en contra de su expareja.

“Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera”, agregó, recordando las declaraciones que dio en aquel juicio.