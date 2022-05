Amigos y familiares dieron el último adiós a Edwin Antequera, hijo de Mr. Black, en Cartagena

La muerte de Edwin Antequera Jr., uno de los hijos del reconocido cantante Mr. Black, ha conmocionado no solo a su familia, sino a cientos de seguidores del artista a nivel mundial. Esto luego de que el joven de 22 años falleciera repentinamente mientras jugaba un partido de fútbol.

Mr. Black estuvo presente en el sepelio que se le realizó a Edwin este lunes 2 de mayo en los Jardines de Cartagena, Bolívar, según informó el medio local El Universal, mediante un sentido audiovisual en el que también rindieron homenaje al joven fallecido y a su padre.

Según el medio citado, el funeral comenzó a las 10 de la mañana, momento en el que también llegó Mr. Black, quien se vio acompañado de varios familiares y amigos. Las imágenes dejan ver la tristeza con la que tuvieron que despedir a Edwin en el cementerio citado.

Y mientras todos estaban en el lugar, según lo reportado por el medio local, habría comenzado a sonar desde un vehículo cercano la canción que el artista de champeta compuso para su hijo luego de conocer la noticia sobre su muerte, siendo este uno de los momentos más emotivos del último adiós para Edwin Antequera Jr.

“Quisiera que esto fuera un sueño, que aún estoy dormido. Que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue, quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera que estuvieras en este momento para decirte que... Siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces...”, canta Mr. Black para Edwin, con profundo sentimiento y reflexionando sobre sus sentimientos.

Es de recordar que, mediante una publicación en Instagram, el reconocido cantante anunció la triste noticia y le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito, cuyo deceso se produjo exactamente a la medianoche del pasado sábado 30 de abril.

“Mi querido hijo, mi pedacito de alma, tu vida se ha apagado. Tu corazón no seguirá latiendo y el mío quisiera hacer lo mismo. No hay manera de superar esta pérdida. Contigo murió una parte de mí, pero el resto te sigue amando con la misma intensidad de siempre. Por siempre vivirás en mi corazón y en mis recuerdos”, precisó al momento de dar la noticia en su red social.

El joven falleció presuntamente debido a un paro cardíaco. Asimismo, las primeras indagaciones señalaron que el hecho se presentó en el barrio Ciudadela 2000 de Cartagena. Allegados a la familia del cantante, consultados por el diario El Heraldo, indicaron que Antequera se desplomó mientras jugaba un partido de fútbol, por lo cual fue trasladado de emergencia a un centro médico.

“El joven se habría desplomado en la mitad de una cancha de fútbol. Nos sorprendió su muerte porque él era muy activo. De hecho, jugaba mucho fútbol y no tenía indicios de problemas cardíacos”, manifestaron en medio local.

Además del cantante, la madrastra del joven, Yuranis León, que también está involucrada en el mundo de la música, se pronunció con respecto a su fallecimiento y le dedicó unas palabras en las redes sociales, dejando ver que está bastante afectada con la noticia. La artista acompañó igualmente el mensaje con un video en el que se ven los momentos más especiales que compartió con el hijo de Mr. Black. Asimismo, se puede apreciar que eran una familia muy unida.

“Hijo, hoy te llevas un pedazo de nuestros corazones. Se nos fue el niño que siempre tenía una sonrisa en su rostro cargada de sueños, lucha, esperanza, amor y alegría”, escribió León en Instagram, y luego concluyó: “Increíble cómo en cuestión de segundos la vida te roba un ser tan valioso. Guíanos desde allá arriba para ser fuertes y sostener a tu papá. Dale fuerza a tu papá para que pueda seguir. Gracias por siempre darnos lo mejor de ti”.