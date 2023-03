Anahí se cambió el ‘look’ y removió recuerdos en sus fans; revivió a Mía Colucci

Anahí se convirtió en una de las grandes actrices mexicanas recordadas en todo el mundo, debido al icónico papel que realizó en Rebelde. La artista le dio vida a Mía Colucci, una joven pudiente, bella y consentida, la cual fue una de las protagonistas de la historia creada por Cris Morena y producida por Pedro Damián.

Ambos personajes de Rebelde fueron claves en el desarrollo de la telenovela. - Foto: Fotograma, 6:11, ¡Mía y Roberta se conocen! | Rebelde C1 | Tlnovelas - YouTube

La actriz cautivó con todas las expresiones, looks, estilos y situaciones que encarnó con el papel, llegando a conquistar a millones de personas. Cada temporada era fundamental para mostrar el crecimiento del personaje, al punto de tener un final totalmente inesperado.

Tras el anuncio del regreso de RBD a los escenarios con Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni, Anahí decidió mover fibras en sus fieles seguidores con un inesperado cambio que hizo en su imagen. La cantante decidió darle un giro a su look, reviviendo el aspecto que llevaba cuando comenzó a grabar Rebelde.

La actriz fue protagonista del proyecto junto a Dulce María, Alfonso Herrera y Christopher Uckermann. - Foto: Fotograma, 1:03, ¡Roberta se convierte en la roomie de Mía! YouTube - Tlnovelas

Según quedó registrado en la cuenta oficial de Instagram de la celebridad, con ayuda de sus allegados decidió cortar su pelo rubio y realizarse el famoso peinado con flequillo, el cual era característico de Mía en la telenovela. A pesar de que el tono era más oscuro, la mexicana logró igualar la imagen de aquella época y remover los recuerdos de sus seguidores.

En una de las historias del perfil se apreció cómo Anahí aparecía arreglada y maquillada, ambientando el post con la canción Tras de mí, perteneciente al álbum Nuestro amor. La latina mueve su cabeza mientras mira a la cámara, terminando el clip con una bella sonrisa.

Muchas personas reaccionaron y aseguraron que estaba reviviendo a Mía Colucci, ya que no le pasaban los años a la cantante y conservaba como antes.

Mia Colucci y Celina de Rebelde RBD - Foto: Captura novela Rebelde (RBD) de Pedro Damián para Televisa Internacional

Anahí y el momento duro que atravesó en el pasado: estuvo al borde de la muerte

Meses atrás, Anahí volvió a ser foco de los medios, quienes recordaron uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de estar en riesgo de muerte. Esto por un desorden alimenticio que la acompañó durante casi toda su adolescencia y su adultez temprana, generado por la presión de pertenecer a la industria mexicana del entretenimiento.

Tal como ella misma lo confesó a través del canal de YouTube del conferencista Daniel Habif, fue un comentario el detonante de su enfermedad. “Una vez en Televisa, un productor que iba a ser el de ‘A mil por hora’, pero que luego fue Pedro Damián, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye, Anahí, ¿tú quieres ser la protagonista de esta novela? Pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’... No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”, comentó la cantante en su participación en el segmento digital.

Anahí en concierto de RBD. - Foto: Instagram

Esto dejó huella en el corazón, el cerebro y el estómago de Anahí, pues aseveró su afán de estar delgada a como dé lugar y todo porque también tuvo que soportar el bullying de sus compañeros de set con la comida, como añadió en la entrevista: “En los mismos programas se burlaban de mí. Estuvo duro. Cuando llegaba a ellos, me ponían comida delante para ver qué hacía”.

Esto llegó a puntos insospechables cuando la cantante empezó a seguir dietas extremas para mantener el abdomen plano y unos pómulos pronunciados.

“Empecé a seguir el método de los 11 días, es decir, por 11 días no comía nada, luego comía por un día y, por supuesto, devolvía todo. Recuerdo que buscaba más información para darme más ideas. Por un lado, tenía mucho miedo y no quería estar enferma, pero por otro, no sabía cómo salir y prefería seguir”, declaró la artista al programa Obsesión de cuerpos de National Geographic, donde también anunció que posteriormente llegó a pesar 36 kilos y finalmente terminó con un parte médico lamentable: “Me diagnosticaron con anorexia nerviosa, y para mí fue muy difícil aceptar lo que me estaba pasando y que estaba muy enferma”, dijo.

La cantante y actriz ha sufrido de anorexia por muchos años. Foto: Instagram @anahi. - Foto: Foto: Instagram @anahi.

Todo fue peor cuando en unas vacaciones familiares el cuerpo de Anahí no aguantó más y se desplomó, haciendo que la cantante terminara en un hospital al borde de la muerte. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, declaró Puente.