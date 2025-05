Andrea Valdiri dejó en lágrimas a La Jesuu y entró a ‘La casa de los famosos’ a pedirle perdón “por ese orgullo tan asqueroso”

Andrea Valdiri llegó a La casa de los famosos en un congelados para La Jesuu

“Mira, créete merecedora de este juego, no le debes nada a nadie. Los últimos serán los primeros. No importa, Machi, yo te estoy apoyando desde afuera. Espero que te haya gustado la ropita que te mandé con mucho amor, con mucho cariño. Negra, créetelas ¿sabes por qué? Porque así sea que Dios te diera una segunda oportunidad de estar aquí, escúchame , tú también mereces estar en la final, negra", dijo Andrea en primera instancia.

“Te amo, yo no te voy a abandonar, te lo prometí. No tuve la oportunidad, el orgullo nos mata porque así es el ser humano. Mañana tenemos a nuestros seres queridos, hoy no. No importa, yo no voy a desaprovechar la oportunidad, aquí estoy también para pedirte perdón por ese orgullo tan asqueroso que uno tiene como persona y como amiga. Pero estoy para ti, ¿oíste?“, concluyó.