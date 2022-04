Andrea Valdiri, tras su boda con Felipe Saruma: “Él me dio lo que ningún otro”

Los influenciadores colombianos Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron oficialmente el “sí” en el altar, este sábado 16 de abril. Así lo compartió en primeras imágenes la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram, en la que sus seguidores pudieron presenciar el momento justo de la anhelada ceremonia.

En sus historias se puede ver cómo en momentos previos Andrea, en compañía de sus hijas Isabella y Adhara –quienes lucieron unos vestidos azules–, estaban felices y listas para el gran momento.

Minutos más tarde llegó la hora cero y, luciendo un hermoso vestido blanco y un espectacular velo bordado, Valdiri con un ramo de flores blancas entró del brazo de su padre, mientras Saruma la esperaba ansioso en compañía de su mamá.

Tras la ceremonia, la influenciadora dio un discurso en el que se refirió a la importancia de cuidar un amor lindo como el que dijo que tiene con Saruma, por lo que confirmó que es la razón por la que no muestran mucho su vida amorosa en pareja.

“En redes sociales es complicado mostrar la verdad, por las críticas, por muchas otras cosas es que nos reservamos. El amor lindo se debe ocultar y vivirlo solo dos personas, porque las personas en la calle no deben decir qué debes hacer o no. Tenemos que protegerlo”, manifestó.

“Créanme que yo venía de una situación muy dura, que era mi embarazo y todo lo que ustedes sabían. Me reservé muchas cosas, porque cuando uno tiene hijos quiere lo mejor para ellos. Este hombre me sacó, me dio esa luz, me motivó. Todas las mujeres embarazadas pasamos por momentos horrorosos, unos estados de ánimo increíbles. Él estuvo ahí conmigo, él les dio amor a mis hijas, le brindó amor a mi familia y me dio lo que ningún otro me ha dado, que es amor”, agregó.

La pareja realizó la boda este sábado santo 16 de abril en el Gran Salón del Hotel El Prado, en Barranquilla.

En las historias de Instagram se puede apreciar una recepción privada, con la asistencia de las familias y sus más allegados. Asimismo, se puede ver al mejor amigo de Felipe Saruma, quien de manera humorística se vistió de hada madrina y fue la persona encargada de arrojar los pétalos alrededor del altar.

Con un “acepto” y un beso, la pareja llenó de emociones el momento.

Luego, la pareja ingresó al segundo momento de festejo del matrimonio, en el que Andrea lució un traje blanco más escotado. Cabe recordar que días atrás la influenciadora afirmó que luciría alrededor de cuatro a seis atuendos para cada momento de esta gran noche, todos creados por el diseñador venezolano Armando Maya.

En la recepción, que contó con alrededor de 200 asistentes, Andrea tomó la vocería y dio la bienvenida a sus invitados. Luego, los recién casados hicieron su primer baile como marido y mujer, en el que la influencer le dedicó unas emotivas palabras.

La ceremonia sigue sorprendiendo a sus seguidores, quienes están a la expectativa de los cantantes y sorpresas que traerá la noche, que cuenta con la presencia de varios famosos colombianos.