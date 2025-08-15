Alejandra Gómez fue una destacada periodista y presentadora colombiana oriunda de Cali, con más de 15 años de trayectoria en medios como Citytv, Red+, RCN y Telepacífico.

Falleció el 10 de agosto de 2025, justo el día de su cumpleaños número 43, causando conmoción en el gremio periodístico. Alejandra era reconocida por su carisma, sonrisa, calidad humana y compromiso profesional. Su último trabajo fue en el programa Mañana Express del Canal RCN, donde sus compañeros le rindieron un sentido homenaje tras su fallecimiento. Además de su labor periodística, se destacaba como realizadora audiovisual y maestra de ceremonias, con capacidades de liderazgo en comunicación y proyectos audiovisuales.

Tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento, Andrés Marín Martínez, esposo de Alejandra Gómez, publicó un mensaje en sus redes sociales.

“¡El amor nos unió y el amor nos separó! Quisimos ser perfectos, aunque sabíamos que lo perfecto suele convertirse en enemigo de lo bueno. A pesar de todo, disfrutamos la alegría del amor en medio de ires y venires, entre mareas y tormentas, entre lágrimas y risas. Atesoro las palabras que me dejaste y que han sido reservadas para mi corazón y para nuestros seres más queridos. ¡Gracias por tanto y por todo, Negrita…!

Nota: Gracias infinitas a todos los colegas y amigos por sus muestras sinceras de respeto, respaldo y cariño, tanto para la familia Gómez Quiñones como para la familia Marín Martínez. ¡Dios les pague!”, dice el mensaje.

Las palabras del también periodista estuvieron acompañadas de una foto de ambos, que llevaba la frase, “Fue un placer caminar, volar, danzar, cantar y hablar contigo”.

Foto: Instagram @alejagomezq

Al igual que Alejandra, Marín también es un periodista con una destacada carrera de más de dos décadas. Nacido en Manizales, ha trabajado en importantes medios colombianos como Canal RCN, Caracol Televisión, Citytv, Canal Capital, entre otros.

Su enfoque periodístico ha sido principalmente la investigación y la narración de crónicas, muchas de las cuales han recibido reconocimientos y premios, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo CPB y el Premio Alfonso López Michelsen. Ambos se conocieron trabajando en medios nacionales y tras un tiempo de noviazgo se casaron en mayo de 2024.

La relación entre Alejandra Gómez y Andrés Marín fue tanto personal como profesional. Compartían la pasión por el periodismo y la narración de historias, lo que fortaleció su vínculo. Su matrimonio fue celebrado en 2024.

Foto: Instagram @alejagomezq

Tras el repentino fallecimiento de Alejandra, su mejor amiga, María Rojas, también se pronunció. Rojas conversó con el programa La Red Viral y habló sobre la complejidad de la salud emocional de Alejandra, al indicar que aunque en sus redes sociales la periodista proyectaba una vida alegre y activa, con publicaciones sobre sus aficiones, como la lectura y la salsa, no todo estaba bien en su interior: “Ella estaba pasando por una situación personal un poco difícil y estaba un poco tensa”.

También aseguró en el mencionado pódcast que “el día de su cumpleaños ella estaba bien, estaba tranquila, pero una situación particular hizo que ella se intranquilizara. Yo no soy la indicada para hablar de esto, eso es de su vida privada”.