Suscribirse

Gente

Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

La periodista falleció de manera repentina el día en que cumplía 43 años.

Redacción Gente
15 de agosto de 2025, 11:23 a. m.
Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez quien murió de manera repentina, también es periodista
Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez quien murió de manera repentina, también es periodista | Foto: Instagram @alejagomezq

Alejandra Gómez, reconocida periodista y presentadora colombiana, falleció el 10 de agosto de 2025, justo el día de su cumpleaños número 43. Su muerte tomó por sorpresa al mundo del periodismo y medios de comunicación en Colombia, donde dejó una huella significativa tras más de 15 años de trayectoria en importantes canales nacionales como CityTV, Red+, RCN y Telepacífico. La noticia de su fallecimiento fue anunciada en el programa “Mañana Express” de RCN, espacio donde Gómez había colaborado como reportera.

Contexto: Murió expresentadora de RCN; colegas le dieron triste adiós en vivo: “Tu luz seguirá brillando”

Durante su carrera, Alejandra Gómez se destacó por su cercanía con el público, realizando reportajes con un enfoque humano y social. En CityTV participó en el programa “Franja Mujeres,” mientras que en RCN apareció en programas de fin de semana como “El Lavadero” y posteriormente en “Mañana Express.”

Además, fue reconocida por su carácter sencillo, inquieto y luchador, así como por su sonrisa constante, energía y buena disposición en el ejercicio periodístico, cualidades que sus colegas y amigos resaltaron en los homenajes realizados.

Lo más leído

1. Café instantáneo es retirado en 48 estados tras detectarse posible presencia de vidrios
2. Ley laboral entrega beneficio a quienes pertenecen a Nueva EPS, Sanitas, Sura y más entidades: así puede usarlo
3. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
Contexto: Polilla reveló si se enamoraría y tendría pareja de nuevo, tras la muerte de La Gorda Fabiola: “Amar es fácil”

En el ámbito personal, Alejandra Gómez estaba casada con Andrés Marín Martínez, quien también es un periodista colombiano con amplia experiencia.

Marín es oriundo de Manizales y cuenta con una carrera que supera los 23 años de experiencia, se ha desempeñado como investigador y cronista en varios medios colombianos, incluyendo reconocidos programas como ‘Crónicas RCN’ en Canal RCN y ‘Séptimo Día’ en Canal Caracol.

Además ha trabajado en noticieros como Citytv, Canal Capital, Noticiero Hora Cero y Noticias Nacional. Su labor ha sido distinguida con numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo CPB en 2004, el premio Alfonso López Michelsen en 2022, el premio Orlando Sierra en 2021 y 2023, así como una Mención de Honor Álvaro Gómez Hurtado.

Contexto: Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

Entre sus trabajos destacados está la crónica “Con mi casa vacunada,” que narra un reencuentro familiar en Manizales durante la pandemia y le valió el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales.

La pareja se casó en abril de 2024, consolidando una relación que se había gestado en el entorno profesional, donde ambos compartían la pasión por el periodismo.

Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles sobre la causa de fallecimiento de Alejandra Gómez, y sus familiares han preferido mantener discreción al respecto.

A la fecha tampoco se ha divulgado información oficial sobre el lugar o fecha específica de la velación o funeral, dentro del contexto del respeto y privacidad en este momento difícil para sus allegados y colegas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

2. Trump responde cuál será el papel que tendrá Ucrania en los diálogos con Rusia, a horas de su reunión con Putin

3. Juliana Guerrero, investigada por sus millonarios vuelos en aviones y helicópteros de la Policía, será viceministra de juventud; es tecnóloga

4. Camioneta con contratistas de la ANT se fue a un abismo en el Catatumbo, una persona murió y otras dos resultaron heridas

5. ¿Condena o absolución? Este viernes se conocerá el sentido del fallo contra el abogado Diego Cadena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FallecimientoPresentadoraPresentadora colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.