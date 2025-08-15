Este es el esposo de la presentadora Alejandra Gómez, quien murió de manera repentina, también es periodista

Alejandra Gómez, reconocida periodista y presentadora colombiana, falleció el 10 de agosto de 2025, justo el día de su cumpleaños número 43. Su muerte tomó por sorpresa al mundo del periodismo y medios de comunicación en Colombia, donde dejó una huella significativa tras más de 15 años de trayectoria en importantes canales nacionales como CityTV, Red+, RCN y Telepacífico. La noticia de su fallecimiento fue anunciada en el programa “Mañana Express” de RCN, espacio donde Gómez había colaborado como reportera.

Durante su carrera, Alejandra Gómez se destacó por su cercanía con el público, realizando reportajes con un enfoque humano y social. En CityTV participó en el programa “Franja Mujeres,” mientras que en RCN apareció en programas de fin de semana como “El Lavadero” y posteriormente en “Mañana Express.”

Además, fue reconocida por su carácter sencillo, inquieto y luchador, así como por su sonrisa constante, energía y buena disposición en el ejercicio periodístico, cualidades que sus colegas y amigos resaltaron en los homenajes realizados.

En el ámbito personal, Alejandra Gómez estaba casada con Andrés Marín Martínez, quien también es un periodista colombiano con amplia experiencia.

Marín es oriundo de Manizales y cuenta con una carrera que supera los 23 años de experiencia, se ha desempeñado como investigador y cronista en varios medios colombianos, incluyendo reconocidos programas como ‘Crónicas RCN’ en Canal RCN y ‘Séptimo Día’ en Canal Caracol.

Además ha trabajado en noticieros como Citytv, Canal Capital, Noticiero Hora Cero y Noticias Nacional. Su labor ha sido distinguida con numerosos premios, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo CPB en 2004, el premio Alfonso López Michelsen en 2022, el premio Orlando Sierra en 2021 y 2023, así como una Mención de Honor Álvaro Gómez Hurtado.

Entre sus trabajos destacados está la crónica “Con mi casa vacunada,” que narra un reencuentro familiar en Manizales durante la pandemia y le valió el Premio de Periodismo Ciudad de Manizales.

La pareja se casó en abril de 2024, consolidando una relación que se había gestado en el entorno profesional, donde ambos compartían la pasión por el periodismo.

Hasta el momento, no se han hecho públicos detalles sobre la causa de fallecimiento de Alejandra Gómez, y sus familiares han preferido mantener discreción al respecto.