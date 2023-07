¿Andy Rivera se quiere casar? El artista se confiesa en sus redes sociales

Hoy le siguen llegando mensajes a Andy preguntándole cuándo volverá con Lina, asunto que él ya tuvo que atajar de una forma directa y ruda porque ya no le hace bien recordar su ruptura amorosa, pero esto no significa que él haya dejado de creer en el amor, puesto que siempre se ha mostrado como un hombre muy romántico que aún guarda la esperanza de conformar un hogar con su media naranja.

“Sí, re sí. Yo veo esos videos de manes tan creativos que graban cuando le piden matrimonio a su mujer y no no no, es que es muy especial. Más allá del compromiso legal que sé que eso implica, que sé da ‘pereza’, es muy especial pedir la mano de tu mujer y decirle: ‘ey, esto es para toda la vida, ¿sabes? No necesito buscar más’... Me Muero por sentirlo por alguien, hacérselo saber y toma tu anillo bebé”, declaró el cantante en su video de Instagram.