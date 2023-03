“Aprendí a maquillarme un golpe para disimular”: fuerte relato de Alejandra Sandoval sobre el maltrato que recibió de una expareja

Alejandra Sandoval es una célebre actriz caleña. Desde temprana edad, estuvo interesada en la actuación y el modelaje, tanto así que apareció en anuncios publicitarios en las revistas y tuvo papeles en telenovelas y programas juveniles. En una entrevista contó detalles sobre una época que marcó su vida.

Sin embargo, el despegar de su carrera actoral inició cuando arribó a Bogotá. En la capital, estudió y se graduó como Psicóloga de la Universidad San Buenaventura. Ha estado inmersa en el mundo del espectáculo desde el 2004, con el papel debut de Paola en Al ritmo del corazón. También estuvo en producciones como Luna, la heredera, La Saga, negocio de familia, Juegos Prohibidos, Pura sangre, Verano en Venecia, Doña Bárbara, Sin retorno, Salvador de mujeres, Los herederos del Monte, Dulce amargo y Amor secreto.

Sandoval es recordada por su participación en las Muñecas de la Mafia, interpretando a Violeta ‘Violetica’ Manrique. Su última actuación en la televisión fue en El bienamado, encarnando a Melissa Gaitán Cardona. También ha estado implicada en el cine, siendo parte del elenco de tres producciones: Rosa de Baccara, Amante de lo ajeno y Todas mías.

Alejandra Sandoval es recordada por su papel de 'Violetica' en Las Muñecas de la Mafia.

A nivel personal, la caleña fue madre por primera vez en 1996, teniendo una hija llamada Valeria. En 2009 se supo que tuvo una relación sentimental con Tiberio Cruz, a quien conoció durante la filmación de la telenovela ‘Doña Bárbara’. Sin embargo, luego se casó con el actor Jorge Reyes, con quien tiene una hija llamada Miranda.

La actriz caleña estuvo invitada en el programa La Red y conversó sobre algunas etapas de su vida y los procesos que ha llevado a cabo en su carrera profesional. A la edad de 15 años fue madre de Valeria y en la entrevista habló de la persona con quien la tuvo.

Alejandra Sandoval embarazada de su segunda hija, Miranda. - Foto: Instagram: @alejasandovalp

Por un lado, señaló que fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte de él. “Literalmente aprendía a maquillarme un golpe porque tenía que disimular ante mi familia y ante mis amigos que no sabían nada, el embarazo fue así sube y baja porque él es mayor que yo y él estaba muy entusiasmado con la idea de ser padre”, manifestó la caleña.

A pesar de ello, ella afirmó que su expareja no hizo nada para evitar que los conflictos continuaran. Recordó que cuando trataba de salir adelante y alejado del mundo de la adicción, recaía en el Síndrome de abstinencia. “Él recaía, entonces había agresión y celos”. En ese momento, la actriz sintió temor por la situación, lo cual generó que no se lo contara a nadie de su círculo familiar y de allegados.

“Yo guardé silencio, entonces yo sentía que sí yo le decía eso a mi mamá, mi mamá tal vez iba a querer defenderme e iba a pasar una catástrofe porque yo sentía que mi mamá no me podía defender en ese momento”, indicó Sandoval. Los hechos de agresión a los cuales ella se refirió ocurrieron en más de una ocasión y en diferentes sitios, tales como en la vía pública o discotecas.

La actriz de ‘Muñecas de la Mafia’ afirmó que: “Yo sentía que, si yo le decía eso a mi mamá, mi mamá tal vez iba a defenderme e iba a pasar una catástrofe porque yo sentía que mi mamá no me podía defender en ese momento”.

La última agresión de la cual fue víctima ocurrió en público afuera de una discoteca.

Podcast Las Sandoval, creado por Alejandra y Valeria Sandoval. - Foto: YouTube: Valeria Sandoval

En el programa también estuvo su hija, quien se refirió a esta situación. Ella es creadora de contenido y bailarina. En primer lugar, indicó que no creció con odio contra su padre, dado que su madre y abuela nunca la relacionaron con él. No obstante, afirmó que en sus relaciones sentimentales si ha permitido el abuso.

“Nunca he tenido, he sido víctima de algo así, pero sí digamos que en ciertas relaciones he permitido cosas y como que con mi psicóloga y con todo el trabajo hemos encontrado que inconscientemente uno guarda como unos patrones que siente que eso es lo correcto porque eso fue lo que recibiste con el embarazo de mi mamá”, señaló.

En la actualidad, madre e hija tienen un podcast que realizan conjuntamente, llamado ‘Las Sandoval’, en el cual conversan sobre temas como la maternidad, crianza, familia, entre otros.