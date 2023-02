Artista española habló sobre canción de Shakira y Bizarrap; hizo revelación sobre los hijos de la barranquillera

Shakira la sacó del estadio en enero de 2023 con el lanzamiento de su canción junto a Bizarrap, la cual titularon Bzrp Music Sessions #53. Esta colaboración despertó todo tipo de reacciones en los curiosos, quienes captaron el bombardeo de indirectas y pullas que lanzó la barranquillera contra su expareja, Gerard Piqué.

La colombiana utilizó este escenario como herramienta para desahogar lo que sentía y pensaba al respecto de toda su separación con el exfutbolista, centrando la atención en particulares líneas que causaron alboroto en los fans. El deportista respondió con algunas actitudes y comportamientos inesperados, al punto de sumar más críticas en su contra.

Tras el auge que tuvo este lanzamiento musical, Shakira quedó como protagonista de diversas noticias y opiniones, las cuales estuvieron encontradas. Algunos famosos apoyaron a la celebridad, mientras que otros arremetieron contra ella por tirarle pullas a Clara Chía, actual novia de Piqué.

Semanas después de este estreno, una artista española decidió dar su opinión y comentar un poco el trabajo realizado por la barranquillera con Bizarrap. Se trata de Ptazeta, rapera y cantante española, quien también participó en una Music Sessions del argentino.

La europea estuvo como invitada en La Resistencia de David Broncano, donde habló de su talento, su carrera y el papel de Shakira en la industria musical. En la charla se puntualizó sobre la letra de su producción musical, bautizada Bzrp Music Sessions #45.

“Esa tía es la má' chula, no tiene un piquete... Lo que ella tiene es un buen piquetón. Y no hay tiguerón pa’ esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, me bota mi blunt. Ma’, lo que quiero es que mueva’ el chapón. Que baje de espaldas, reboten tus nalgas, me trepes de encima con ese culón”, se escuchó en el audio, donde plasmó su estilo y las herramientas vocales que maneja.

El Nacional de Cataluña enfatizó en que esta canción interpretada por Ptazeta podría ser una dedicación indirecta para Shakira, debido a las líneas que manejan palabras específicas como “piquete” y la descripción del empoderamiento femenino.

En el diálogo salió a flote una inesperada confesión, la cual involucraba a la barranquillera y el éxito alcanzado con esta colaboración. La artista puntualizó en que admiraba plenamente a la latina, ya que marcó huella con esta propuesta en la industria musical.

“Me parece como tiradera muy buena, es ir donde duele y ahí fue. Bajo mi opinión, de las mujeres que hemos ido, yo pienso que ha dejado muy claro lo que es una mujer empoderada, segura de sí misma y de todo, es increíble”, dijo en la entrevista.

No obstante, Ptazeta hizo una revelación sorpresiva sobre los hijos de Shakira, asegurando que su canción con Bizarrap era escuchada por los pequeños. La joven indicó que tuvo conocimiento por una allegada que los menores, fruto de la relación con Gerard Piqué, supuestamente cantaban y disfrutaban de la sesión que hizo con el argentino en el pasado.

“Yo sé que a los hijos de Shakira les gusta mucho mi sesión del Bizarrap. Me llegó la información. Shakira, te amo, ole tus huevos, tú a tope, y todo lo que pueda exprimir, exprima”, expresó, señalando cuánto amaba a la barranquillera y lo mucho que la apoyaba para que siguiera “facturando” con esta idea.

La española recibió aplausos por estas palabras, ya que fue objetiva y decidió salirse de la polémica, evitando caer en los chismes y especulaciones que surgieron sobre la separación del exfutbolista y la artista.

Ptazeta brilló en la industria con propuestas como Mujerón, Trakatá, Desacatá, mami, Ella Remix, Tiki Tiki y Quieres.