Ashton Kutcher hace fuerte confesión sobre su ex Demi Moore

Una de las estrellas de Hollywood, Ashton Kutcher, reconoció recientemente que estaba “jodidamente consternado” cuando las memorias de su exmujer, la exitosa actriz Demi Moore llegaron a las librerías en septiembre de 2019.

El exprotagonista de That 70′s Show afirmó en Esquire que no “quería abrir nada en ese terreno”; lo dijo en un reportaje publicado este martes 31 de enero, en el cual reveló cómo afectó a su familia la publicación del libro de la artista.

La relación de Ashton Kutcher y Demi Moore duró seis años. - Foto: AFP

“Por fin había llegado a un punto en el que la prensa se había desentendido de mí, de Mila (Kunis), de mi vida y de mi familia”, explicó Kutcher, padre de Wyatt, de ocho años, y de Dimitri, de seis. “Y al día siguiente, la prensa se dio cuenta de que no había nada que hacer”, continuó.

“Y luego, al día siguiente, los paparazi están en el colegio de mis hijos”, indicó el expresentador de Punk’d, quien en la entrevista señaló que no le guarda ningún “rencor” a Moore porque eso también hace parte de la vida de ella.

Cabe destacar Aston Kutcher, de 44 años, estuvo casado con la actriz Demi Moore, quien actualmente tiene 60 años, entre el año 2005 y hasta 2011, momento en que decidieron ponerle fin a su relación sentimental.

Ahora bien, en su libro, Moore reflexionó sobre los dos tríos que ella y el actor tuvieron durante su tiempo juntos, acusándolo también de influir en su recaída.

La estrella de Vengeance no hizo comentarios sobre las acusaciones en su momento. Sin embargo, Moore ya era madre cuando conoció a Kutcher. El se convirtió en padrastro de Rumer, Scout y Tallulah, hijos que Moore compartía con su exmarido Bruce Willis.

Bruce Willis logró el divorcio más amigable de la industria cuando se separó de Demi Moore- - Foto: getty images

“Tenía 26 años y cargaba con la responsabilidad de una niña de ocho años, otra de diez y otra de doce″, recordó Kutcher, quien señaló que aún mantiene una relación con sus antiguos hijastros.

Aunque los ex intentaron tener hijos propios antes de dejarse, Moore sufrió un aborto a los seis meses de embarazo, con lo que la idea no se logró concretar. “Me encantan los niños (...) La idea de tener otro hijo habría sido increíble”, dijo Kutcher sobre su pérdida. “Por la razón que fuera, tenía que vivir esa experiencia”.

Aston, quien hizo parte del elenco de Ranch, y Demi Moore se separaron en 2011, resolviendo su divorcio dos años después. La separación le sentó a Kutcher como un “put* fracaso al por mayor”.

“Nada te hace sentir tan fracasado como el divorcio”, explicó. “Has fracasado en el matrimonio”, explicó.

Kutcher empezó a salir con Mila Kunis, hoy de 39 años, en 2013. Los ex coprotagonistas se comprometieron dos años después y se casaron en 2015.

Aston Kutcher y Wyatt Isabelle Kutcher. Imagen: Instagram

“Lo que tenía Mila que hizo que nuestra relación se acelerara fue que siempre la había admirado. Su talento, sus habilidades, sus dones”, dijo la estrella de No Strings Attached. “Yo sabía que ella no me necesitaba. Y ella sabía que yo no la necesitaba”, indicó Aston.

“Ya conocíamos todos los trapos sucios del otro”, continuó, calificando a la estrella de Padre de familia de “mucho más espectacular” que él.

Por su lado y con respecto a los hijos, Mila Kunis dio a luz a Wyatt y Dimitri en 2014 y 2016, respectivamente. Seguido de ello, Kutcher, que recientemente se hizo una vasectomía, quiere criar “buenos tomadores de decisiones”, concluyó.