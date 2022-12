Así fue la propuesta de matrimonio que hizo el cantante Nacho a su novia Melany Mille

El artista venezolano, reconocido por conformar el dúo Chino & Nacho, y quien ahora es solista, sorprendió a su novia Melany Milly con un enorme anillo de compromiso durante el festejo de sus 33 años.

Miguel Ignacio Mendoza, nombre de pila del cantante, quiso dar el siguiente paso luego de llevar más de dos años de relación con la modelo y presentadora, con quien tiene una niña. A través de sus redes sociales le dio la noticia a sus seguidores y compartió el emotivo momento con un video y un mensaje que decía: “Todo lo bueno que nos está pasando responde a la justicia divina de la que mucho se habla. Hoy tengo a Dios en mi mente, en mi corazón, gracias a que tú me mostraste que el amor verdadero comienza en él, continúa en uno mismo, y luego se traslada al prójimo. Hoy reconozco a Dios como mi padre, me amo yo principalmente y he empezado a amar con certeza después de todo ese proceso”.

Luego añadió: “Agradezco todos los momentos a tu lado, porque todas nuestras vivencias me han ayudado a construir a un nuevo yo”, añadió, y también dejó en claro que “el amor verdadero nunca se pierde”.

El cantante agradeció en su post a quienes hicieron parte de la sorpresa: “Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración”.

Cabe recordar que Nacho ya había estado casado durante cinco años con Iger Devera; ellos estuvieron juntos desde el año 2010 hasta el 2019 y tuvieron tres hijos, Miguel, Santiago y Matías. El cantante también tiene otro hijo llamado Diego, quien es fruto de su relación anterior y ahora con su futura esposa, Melany Mille, tiene una hija que nació el 8 de julio de 2020 en Venezuela.

Nacho y los rumores de infidelidad hacia su pareja

A pesar de los rumores que circularon hace semanas sobre una supuesta separación entre Melany Mille, quien es la pareja del cantante venezolano Nacho, ambos decidieron hacer un video para redes sociales en el que aclaran la situación.

Al parecer, todo habría sido un “experimento social”, desde las conversaciones filtradas en las redes donde se evidenciaba una supuesta crisis en la relación de la pareja, presuntamente porque el cantante no pasaba el suficiente tiempo con su familia y además le habría “mentido a su esposa”.

Como si fuera poco, y para que tuviera un poco más de sentido, Mille habría borrado las fotografías que tenía con el cantante, todo esto para ver la reacción de las personas en redes sociales, así como ver cómo la prensa documentaba esta situación.

“Hola, hola, aquí estamos para comunicarte que acabas de ser parte de un experimento social que culminó con mucho éxito”, confirmó Nacho, afirmando que la pareja fue quien difundió las conversaciones para poder iniciar el rumor.

“Experimento que tenía como objetivo exponer y evidenciar la calidad de ser humano que eres”, sentenció Mille, sobre los resultados que buscaban obtener con la difusión del rumor, recalcando que recibieron cientos de mensajes, así como estuvieron monitoreando titulares de prensa, y habrían llegado a la conclusión de que las redes sociales potencian y hacen que fácilmente se creen mensajes manipulados.

“Un buen porcentaje de lo que se ve en las redes es fabricado y que cada quien crea su fantasía y su nivel de falsedad. ¿Crees tener la capacidad de distinguir entre lo real y lo que está manipulado?”, fue la reflexión de Mille, quien insistió en que muchas personas alegaron una presunta infidelidad por parte del cantante.

“Estos comentarios demuestran realidades muy distintas a la nuestra, cada expresión que sale de ti es la evidencia de lo que tú eres, de lo que llevas por dentro, de lo que estás hecho”, afirmó Nacho, haciendo un llamado a sus seguidores para que reflexionaran sobre sus conductas.

En ese mismo sentido, Mille sentenció: “De la abundancia del corazón habla la boca. Cada palabra que dices o que escribes son reflejos de tu experiencia y el resultado de tus propias carencias”, haciendo referencia a una frase bíblica, así como evidenciando el daño que algunos de los internautas habrían causado sin ningún motivo.