Así se siente el cantante Nacho de que su hijo mayor trabaje en un restaurante

Ciertamente, el cantante venezolano Nacho es uno de los artistas más conocidos en la industria musical; canciones como Báilame y La Buena suelen ser escuchadas en diferentes lugares, ya sea en fiestas o emisoras de radio.

De ahí que su popularidad cuente por lo menos en Instagram con más de 14 millones de seguidores, sin mencionar que en su canal de YouTube supera los de 5 millones de suscriptores.

Como parte de su contenido digital, en los últimos días publicó un video donde se le observa orgulloso de su hijo mayor, quien es empleado de una cadena de restaurantes que sirve comida rápida y tiene franquicias en Estados Unidos, Alemania, Francia, entre otros países.

Con una sonrisa en su rostro, el famoso registró con su celular el momento en el que visitaba a su hijo en su puesto de trabajo, diciendo:

“Adivinen quién me está atendiendo en Five Guys... Mi hijo. Diego está trabajando (...) es un tipo trabajador, ya grande e independiente. La gente crece”, aseguró en el video mientras su primogénito sonreía a la cámara.

Cabe recordar que Nacho estuvo casado durante cinco años con Iger Devera, con quien tuvo desde el año 2010 hasta el 2019 tres hijos, Miguel, Santiago y Matías.

Diego, su hijo mayor, nació en el 2004; su hija es fruto de su relación con su prometida, Melany Mille, que nació el 8 de julio de 2020 en Venezuela.

Su compromiso con Melany Mille

El pasado mes de diciembre, a través de sus redes sociales, el artista dio la noticia a sus seguidores y compartió el emotivo momento con un video y un mensaje que decía:

“Todo lo bueno que nos está pasando responde a la justicia divina de la que mucho se habla. Hoy tengo a Dios en mi mente, en mi corazón, gracias a que tú me mostraste que el amor verdadero comienza en él, continúa en uno mismo, y luego se traslada al prójimo. Hoy reconozco a Dios como mi padre, me amo yo principalmente y he empezado a amar con certeza después de todo ese proceso”, dijo.

Nacho desmintió rumores de infidelidad hacia su pareja. - Foto: Instagram: @/millemelany

Luego añadió: “Agradezco todos los momentos a tu lado, porque todas nuestras vivencias me han ayudado a construir a un nuevo yo”. Además, dejó claro que “el amor verdadero nunca se pierde”.

El cantante agradeció en su post a quienes hicieron parte de la sorpresa: “Gracias a mi familia por su soporte; a mis hermanos, sobrinos, a mi mamá y también a nuestra pequeña hija por ser inspiración”.

Sin embargo, la relación —en ese momento— se puso turbia tras rumores que circularon sobre una supuesta separación con Melany Mille, por lo que a través de un video aclararon la situación.

El cantante venezolano fue jurado del programa La Voz Kids Colombia. - Foto: Pantallazo de video programa La Voz Kids

Al parecer, todo habría sido un “experimento social”, desde las conversaciones filtradas en las redes donde se evidenciaba una supuesta crisis en la relación de la pareja, presuntamente porque el cantante no pasaba el suficiente tiempo con su familia y además le habría “mentido a su esposa”.

Como si fuera poco, y para que tuviera un poco más de sentido, Mille habría borrado las fotografías que tenía con el cantante, para ver la reacción de las personas en redes sociales, así como ver cómo la prensa documentaba esta situación.

Se dio a conocer junto a Chino Miranda. Instagram:@irrael - Foto: Instagram:@irrael

“Hola, hola, aquí estamos para comunicarte que acabas de ser parte de un experimento social que culminó con mucho éxito”, confirmó Nacho, afirmando que la pareja fue quien difundió las conversaciones para poder iniciar el rumor.

“Experimento que tenía como objetivo exponer y evidenciar la calidad de ser humano que eres”, sentenció Mille, sobre los resultados que buscaban obtener con la difusión del rumor. Recalcó que recibieron cientos de mensajes, así como estuvieron monitoreando titulares de prensa y habrían llegado a la conclusión de que las redes sociales potencian y hacen que fácilmente se creen mensajes manipulados.