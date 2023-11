Atención: confirman muerte del famoso mago colombiano Fabrianny

Según información reseñada por el programa La Red , de Caracol Televisión , el famoso mago e ilusionista falleció a las 9:10 p. m. del viernes 10 de noviembre. Hace once meses le habían diagnosticado el cáncer de colon. El reconocido artista será velado en la Funeraria de Cristo Rey de Santa Fe de Bogotá.

Sobre su enfermedad, en La Red, Fabrianny expresó lo siguiente. “La salud comenzó hace poquito en diciembre (2022) debido a que bajaba de peso y yo fui al médico hacerme unos exámenes, puesto que también trataba como de ahogarme, entonces yo fui a la clínica y me hospitalizaron, ahí me encontraron como un tumorcito y comenzaron a tratármelo, menos mal y vamos bien, ya llevamos un 80 %”.

Y agregó sobre su trabajo que “el mes pasado (meses atrás) me hicieron una quimio y al otro día hice un show en el Colegio Sant Jordi para 270 niños, de hecho hoy estaba un día después de la quimio, me la hicieron ayer precisamente y hoy estoy dando una entrevista aquí, no siento ni mareo, ni ahogo, ni nada, eso ahora es diferente”.