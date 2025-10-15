Atleta profesional incursionó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y causó furor en la pasarela

Ángel Reese llevó su talento de la cancha a la pasarela y, en el proceso, hizo historia al llegar a uno de los eventos de moda y belleza más importantes a nivel mundial, el Victoria’s Secret Fashion Show.

La jugadora de Chicago Sky se convirtió en la primera atleta profesional en participar en el desfile de la marca de lencería, uniéndose este miércoles al prestigioso evento Wings Reveal en Nueva York.

“Estaba destinado para mí”, dijo Reese en una entrevista antes del inicio del show. “Esto ya era para mí. Estoy muy feliz de estar aquí, rodeada de tantas modelos y mujeres increíbles. El equipo que organizó todo ha sido maravilloso. Estoy muy emocionada”.

Reese explicó que contrató a una entrenadora de modelaje para perfeccionar su pasarela.

“Camino, duermo, juego baloncesto”, expresó. “Y juego baloncesto, duermo y camino”.

La deportista de 23 años debutó en la pasarela de Victoria’s Secret luciendo un conjunto de lencería rosado adornado con flores y detalles de encaje, acompañado de una elegante estola de plumas que caía sobre sus brazos. El accesorio estaba cubierto en suaves tonos rosados y rosas pálidos.

La jugadora de 1,90 metros (6 pies 3 pulgadas) también llevó las icónicas alas blancas de ángel que han caracterizado el desfile durante décadas. Este fue un nuevo escenario para una atleta conocida por su confianza, carisma y capacidad de trascender fronteras.

Reese es campeona nacional con la Universidad Estatal de Luisiana (LSU) y fue elegida Jugadora Más Destacada del Torneo de la NCAA en 2023.

El desfile fue transmitido en vivo por YouTube, Instagram, TikTok y Prime Video en Estados Unidos. El evento combinó música y celebridades: Madison Beer interpretó Make You Mine con modelos desfilando en lencería y alas rosas.

El grupo de K-pop TWICE también se presentó, interpretando This is For y Strategy. Por su parte, Karol G cantó Ivonny Bonita y luego desfiló en solitario con un conjunto rojo de lencería y alas a juego.

Angel Reese on the runway at the 2025 Victoria’s Secret Fashion Show. pic.twitter.com/lYjdFkMbpp — 📸 (@metgalacrave) October 15, 2025

Reese se ha convertido en una de las figuras más visibles en el deporte femenino. Su estilo, personalidad y presencia en redes sociales han ayudado a unir los mundos del deporte, la moda y la cultura pop.

El desfile de lencería comenzó en 2001 y se realizó anualmente durante casi dos décadas. Victoria’s Secret canceló el show en 2019, pero lo revivió el año pasado, con Reese como una de las invitadas destacadas.